Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cố phần Đầu Tư và Thương Mại Modern Fare Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty Cố phần Đầu Tư và Thương Mại Modern Fare Việt Nam
Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 15, ngõ 1, Đồng Me, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 9 - 10 Triệu
Lắp máy, các trang thiết bị thể thao (Lắp bàn bóng bàn, máy chạy bộ, máy tập gym,..)
Thi công thảm (cầu lông, bóng bàn, thảm cao su,…) - Sửa máy móc và các trang thiết bị thể thao
Trực theo dõi giải (bóng bàn, pickleball, hoặc các hoạt động khác);
Phối hợp cùng các phòng/ban khác để thực hiện kế hoạch tài trợ giải
Phối hợp với Kho để xử lý các vấn đề tồn kho
Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam: từ 20 - dưới 35 tuổi;
Bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên;
Ưu tiên ứng viên có sức khỏe tốt;
Chịu khó, ham học hỏi, sẽ được đào tạo nếu chưa có kinh nghiệm
Tại Công ty Cố phần Đầu Tư và Thương Mại Modern Fare Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Được làm việc trong môi trường năng động;
- Được tham gia BHXH đầy đủ sau khi ký HĐLĐ;
- Thưởng các ngày lễ/tết và lương tháng 13 (tùy thuộc vào điều kiện kinh doanh);
- Team building;
- Đánh giá điều chỉnh lương, 2 lần/năm;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cố phần Đầu Tư và Thương Mại Modern Fare Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
