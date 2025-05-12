Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cố phần Đầu Tư và Thương Mại Modern Fare Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 15, ngõ 1, Đồng Me, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Lắp máy, các trang thiết bị thể thao (Lắp bàn bóng bàn, máy chạy bộ, máy tập gym,..)

Thi công thảm (cầu lông, bóng bàn, thảm cao su,…) - Sửa máy móc và các trang thiết bị thể thao

Trực theo dõi giải (bóng bàn, pickleball, hoặc các hoạt động khác);

Phối hợp cùng các phòng/ban khác để thực hiện kế hoạch tài trợ giải

Phối hợp với Kho để xử lý các vấn đề tồn kho

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam: từ 20 - dưới 35 tuổi;

Bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên;

Ưu tiên ứng viên có sức khỏe tốt;

Chịu khó, ham học hỏi, sẽ được đào tạo nếu chưa có kinh nghiệm

Tại Công ty Cố phần Đầu Tư và Thương Mại Modern Fare Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Được làm việc trong môi trường năng động;

- Được tham gia BHXH đầy đủ sau khi ký HĐLĐ;

- Thưởng các ngày lễ/tết và lương tháng 13 (tùy thuộc vào điều kiện kinh doanh);

- Team building;

- Đánh giá điều chỉnh lương, 2 lần/năm;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cố phần Đầu Tư và Thương Mại Modern Fare Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.