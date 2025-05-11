Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỜI TRANG STAR làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô CN B4 - KCN Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Chương Mỹ, Huyện Chương Mỹ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế layout nhà máy, dây chuyền sản xuất, khu vực làm việc bằng bản vẽ 2D và mô hình 3D

Tham gia triển khai, theo dõi tiến độ và hỗ trợ quản lý các dự án IE tại nhà máy

Phối hợp với các bộ phận liên quan để thu thập thông tin, đề xuất giải pháp cải tiến quy trình sản xuất

Phân tích thời gian thao tác (Time Study), cân bằng chuyền, cải thiện năng suất lao động

Tham gia triển khai các chương trình 5S, Kaizen, LEAN, TPM,… trong nhà máy

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kỹ sư và Kỹ thuật Công nghiệp (IE);

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong môi trường sản xuất;

Kỹ năng tiếng Anh tốt (4 kỹ năng);

Kỹ năng vẽ AutoCAD, SketchUp hoặc các phần mềm thiết kế 3D khác.

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỜI TRANG STAR Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng 100% lương ngay trong thời gian thử việc;

Thưởng lương tháng 13;

Thưởng cuối năm theo đánh giá công việc;

Chương trình đào tạo, phát triển kỹ năng mềm, chuyên môn;

14 ngày phép/ năm;

Có xe đưa đón hàng ngày khu vực Hà Nội;

Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, hiện đại.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỜI TRANG STAR

