Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỜI TRANG STAR làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỜI TRANG STAR
Ngày đăng tuyển: 11/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/06/2025
Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỜI TRANG STAR

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lô CN B4

- KCN Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Chương Mỹ, Huyện Chương Mỹ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế layout nhà máy, dây chuyền sản xuất, khu vực làm việc bằng bản vẽ 2D và mô hình 3D
Tham gia triển khai, theo dõi tiến độ và hỗ trợ quản lý các dự án IE tại nhà máy
Phối hợp với các bộ phận liên quan để thu thập thông tin, đề xuất giải pháp cải tiến quy trình sản xuất
Phân tích thời gian thao tác (Time Study), cân bằng chuyền, cải thiện năng suất lao động
Tham gia triển khai các chương trình 5S, Kaizen, LEAN, TPM,… trong nhà máy
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kỹ sư và Kỹ thuật Công nghiệp (IE);
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong môi trường sản xuất;
Kỹ năng tiếng Anh tốt (4 kỹ năng);
Kỹ năng vẽ AutoCAD, SketchUp hoặc các phần mềm thiết kế 3D khác.

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỜI TRANG STAR Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng 100% lương ngay trong thời gian thử việc;
Thưởng lương tháng 13;
Thưởng cuối năm theo đánh giá công việc;
Chương trình đào tạo, phát triển kỹ năng mềm, chuyên môn;
14 ngày phép/ năm;
Có xe đưa đón hàng ngày khu vực Hà Nội;
Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, hiện đại.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỜI TRANG STAR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỜI TRANG STAR

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Lô CN - B4, Khu công nghiệp Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội

