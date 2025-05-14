Tuyển Nhân viên kỹ thuật Tập Đoàn Sun Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tổng quan

Vai trò này hỗ trợ các buổi biểu diễn trực tiếp, các hoạt động ngoài trời tại công viên giải trí, và các buổi biểu diễn mini tại các chợ đêm ở nhiều địa điểm. Các trách nhiệm bao gồm việc thiết lập, vận hành và duy trì thiết bị âm thanh và ánh sáng cho các sự kiện này, đảm bảo thực hiện suôn sẻ và an toàn. Vai trò này cũng liên quan đến việc hỗ trợ các hoạt động phía sau sân khấu để đảm bảo sự lưu thông chương trình tối ưu, đồng thời duy trì sự an toàn và tính toàn vẹn của thiết bị. Chính xác, làm việc nhóm và khả năng thích ứng là rất quan trọng trong môi trường ngoài trời đầy năng lượng này.

Trách nhiệm chính

• Vận hành Âm thanh & Ánh sáng:

• Vận hành và duy trì các hệ thống âm thanh và ánh sáng cho các hoạt động tại công viên giải trí, các buổi biểu diễn mini và các sự kiện pop-up.

• Thiết lập, kiểm tra và dọn dẹp thiết bị âm thanh và ánh sáng trước và sau các buổi biểu diễn.

• Thực hiện theo tín hiệu từ Quản lý Sân khấu / Chương trình để đảm bảo chương trình diễn ra suôn sẻ.

• Đảm bảo thiết bị được lưu trữ và bảo vệ đúng cách sau mỗi sự kiện để duy trì an toàn và tình trạng tốt.

• Phối hợp với các trưởng nhóm để giải quyết các sự cố kỹ thuật một cách nhanh chóng.

• Hỗ trợ trong việc thiết lập các hiệu ứng đặc biệt, cấu hình ánh sáng và thiết kế âm thanh cho các môi trường khác nhau.

• Thiết lập sự kiện & An toàn: