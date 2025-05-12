Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH ĐỒNG PHỤC ASIAN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH ĐỒNG PHỤC ASIAN VIỆT NAM
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: số 6 ngõ 7, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Tiếp nhận thông tin đơn hàng, xử lý mẫu rập.
Nhận biên bản sản xuất: giác sơ đồ, tính định mức nguyên phụ liệu.
Bàn giao biên bản định mức cho vật tư, kiểm tra nguyên phụ liệu
Nghiệm thu mẫu hàng thực tế đã may so với rập.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nhân viên thiết kế tốt nghiệp trường đại học chuyên ngành may
- Ưu tiên ứng viên sử dụng được phần mềm Opitex.
- Có 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực.
- Tuổi từ 20-35.
- Ưu tiên ứng viên sử dụng được phần mềm Opitex.
- Có 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực.
- Tuổi từ 20-35.
Tại CÔNG TY TNHH ĐỒNG PHỤC ASIAN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cơ bản: 10-15triệu
- Được tiếp xúc với Văn hóa doanh nghiệp tích cực, môi trường trẻ trung, làm việc năng động .
- Nhiều cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý và phát triển bản thân ..
- Được đóng BHXH.
- Nghỉ phép 1 ngày/ tháng.
- Du lịch 1 lần / năm.
- Thưởng các ngày lễ, tết.
- Được tiếp xúc với Văn hóa doanh nghiệp tích cực, môi trường trẻ trung, làm việc năng động .
- Nhiều cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý và phát triển bản thân ..
- Được đóng BHXH.
- Nghỉ phép 1 ngày/ tháng.
- Du lịch 1 lần / năm.
- Thưởng các ngày lễ, tết.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐỒNG PHỤC ASIAN VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI