Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH ĐỒNG PHỤC ASIAN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 6 ngõ 7, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Tiếp nhận thông tin đơn hàng, xử lý mẫu rập.

Nhận biên bản sản xuất: giác sơ đồ, tính định mức nguyên phụ liệu.

Bàn giao biên bản định mức cho vật tư, kiểm tra nguyên phụ liệu

Nghiệm thu mẫu hàng thực tế đã may so với rập.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

- Nhân viên thiết kế tốt nghiệp trường đại học chuyên ngành may

- Ưu tiên ứng viên sử dụng được phần mềm Opitex.

- Có 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực.

- Tuổi từ 20-35.

Tại CÔNG TY TNHH ĐỒNG PHỤC ASIAN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: 10-15triệu

- Được tiếp xúc với Văn hóa doanh nghiệp tích cực, môi trường trẻ trung, làm việc năng động .

- Nhiều cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý và phát triển bản thân ..

- Được đóng BHXH.

- Nghỉ phép 1 ngày/ tháng.

- Du lịch 1 lần / năm.

- Thưởng các ngày lễ, tết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐỒNG PHỤC ASIAN VIỆT NAM

