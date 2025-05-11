Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TAM MINH - CHI NHÁNH SÀI GÒN làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Trực tiếp tham gia giám sát và hỗ trợ lắp đặt hệ thống đèn, đi dây, kết nối driver và các thiết bị chiếu sáng liên quan theo đúng thiết kế và quy trình kỹ thuật.

Kiểm tra, đánh giá chất lượng lắp đặt tại công trường.

Ghi nhận, phân tích và kịp thời báo cáo các vấn đề kỹ thuật phát sinh để có hướng xử lý phù hợp.

Phối hợp làm việc nhịp nhàng với đội thi công, nhà thầu chính và các nhà cung cấp dưới sự định hướng và giám sát của Project Manager.

Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học chuyên ngành Điện, Điện tử, Xây dựng hoặc các ngành liên quan.

Thành thạo việc đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật; có thể sử dụng các phần mềm cơ bản như AutoCAD, Excel trong công việc.

Có khả năng xử lý tình huống thực tế tại công trường.

Sẵn sàng đi công tác, công trình và linh hoạt thời gian làm việc theo yêu cầu tiến độ.

Có kinh nghiệm triển khai các dự án thi công nội thất là một lợi thế.

Trung thực, siêng năng và luôn có trách nhiệm cao trong công việc được giao.

Có tư duy chủ động, biết sắp xếp công việc và hoàn thành nhiệm vụ mà không cần giám sát liên tục.

Giao tiếp rõ ràng, có tinh thần hợp tác và luôn chủ động trao đổi khi gặp khó khăn.

Đam mê học hỏi, cầu tiến, sẵn sàng tiếp thu góp ý để phát triển bản thân qua từng dự án.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TAM MINH - CHI NHÁNH SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn. Bao gồm Lương cơ bản (9-12 triệu) + thưởng dự án.

Hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, khám sức khoẻ, phụ cấp, v.v.. theo quy định của Luật Lao động và Công ty.

Xem xét điều chỉnh lương theo khả năng công việc.

Được đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ triển khai dự án thực tế.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TAM MINH - CHI NHÁNH SÀI GÒN

