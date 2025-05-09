Tuyển Nhân viên kỹ thuật GWS CO .,LTD làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: C13 Ô 9 Geleximco, Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Đại diện công ty làm việc với Tư vấn giám sát, Ban quản lý Dự án, Chủ đầu tư

Lập bản vẽ biện pháp thi công, bản vẽ, lên khối lượng vật tư thi công

triển khai thi công (shopdrawing)

Quản lý và điều hành thi công công trình đảm bảo An toàn, Chất lượng, Tiến độ

Chịu trách nhiệm giải quyết mọi vấn đề phát sinh trên công trình của dự án đảm nhiệm

Tổ chức nguồn nhân lực, phân công công việc hợp lý cho các tổ đội thi công

Kiểm soát và chịu trách nhiệm về việc lập hồ sơ pháp lý, hồ sơ chất lượng, hồ sơ hoàn công, nghiệm thu bàn giao, thanh quyết toán các loại.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, tuổi đời từ 25 đến 40 tuổi, có sức khỏe tốt, lý lịch rõ ràng.

- Tốt nghiệp Đại học ngành: Kỹ thuật Nhiệt lạnh, Tự động hóa, Điện...

- Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm (12 tháng) trong việc giám sát, quản lý dự án, thi công lắp đặt hệ thống điện/điều hòa không khí, thông gió;

- Tinh thần hợp tác, khả năng giải quyết vấn đề và kỹ năng giao tiếp tốt;

- Có khả năng làm việc độc lập và dưới áp lực cao;

- Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công lắp đặt thiết bị từ hạng III trở lên

Tại GWS CO .,LTD Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương + doanh số công trình: 15 -20 triệu/ theo năng lực

- Chính sách BHXH, BHYT và các phúc lợi khác theo đúng quy định của Luật lao động và quy định của công ty.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

- Có cơ hội được đào tạo để nâng cao kỹ năng, trình độ chuyên môn

- Cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại GWS CO .,LTD

