Tuyển Nhân viên kỹ thuật Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hà Nội, Hanoi, Viet Nam, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

• Lập kế hoạch, thực hiện control và báo cáo tiến độ công việc theo kế hoạch

• Phân tích nguyên nhân lỗi và đưa ra đỗi sách với những lỗi xảy ra trên dây chuyền SMT/ICT

• Thiết lập chương trình cho máy khi chạy model mới

• Ghi chép các vấn đề xảy ra trên line, làm báo cáo sự cố và các vấn đề phát sinh

• Hỗ trợ các nghiệp vụ khác trong nhóm

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kỹ thuật

• Kinh nghiệm từ 1 năm trở lên về Kỹ thuật SMT/ICT

• Tiếng Anh giao tiếp sơ trung cấp - TOEIC 450 trở lên

• Hiểu về AutoCad và đọc bản vẽ

Chế độ phúc lợi

- Chế độ làm việc làm việc tốt nhất Khu công nghiệp: Chỉ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ tất cả thứ 7 và chủ nhật.

- Chính sách lương hấp dẫn, lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Tại Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd. Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng

