Tuyển Nhân viên kỹ thuật Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd.
Mức lương
10 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Hà Nội, Hanoi, Viet Nam, Thành phố Hải Dương
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 14 Triệu
• Lập kế hoạch, thực hiện control và báo cáo tiến độ công việc theo kế hoạch
• Phân tích nguyên nhân lỗi và đưa ra đỗi sách với những lỗi xảy ra trên dây chuyền SMT/ICT
• Thiết lập chương trình cho máy khi chạy model mới
• Ghi chép các vấn đề xảy ra trên line, làm báo cáo sự cố và các vấn đề phát sinh
• Hỗ trợ các nghiệp vụ khác trong nhóm
Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kỹ thuật
• Kinh nghiệm từ 1 năm trở lên về Kỹ thuật SMT/ICT
• Tiếng Anh giao tiếp sơ trung cấp - TOEIC 450 trở lên
• Hiểu về AutoCad và đọc bản vẽ
Chế độ phúc lợi
- Chế độ làm việc làm việc tốt nhất Khu công nghiệp: Chỉ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ tất cả thứ 7 và chủ nhật.
- Chính sách lương hấp dẫn, lộ trình thăng tiến rõ ràng.
Tại Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd. Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd.
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
