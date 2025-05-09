Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT, LẮP RÁP TUẤN NGHĨA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Ngày đăng tuyển: 09/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/06/2025
Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT, LẮP RÁP TUẤN NGHĨA

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Thôn Thung Mộ, xã Yên Bình , huyện Thạch Thấ, Thạch Thất, Huyện Thạch Thất

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Thực hiện công tác lắp ráp, sửa chữa, bảo hành các sản phẩm xe đạp điện, xe máy điện.
- Kiểm tra phát hiện lỗi hàng bảo hành trước và sau khi sửa chữa.
- Kiểm tra, đánh giá, chuẩn đoán tình trạng sản phẩm, sửa chữa, bảo hành các sản phẩm cho khách hàng theo đúng quy trình và thời gian quy định.
- Chịu trách nhiệm tư vấn và giải quyết các thông tin, thắc mắc khiếu nại của khách hàng về mặt kỹ thuật liên quan đến việc sử dụng, vận hành hoặc lỗi kỹ thuật của sản phẩm hàng hóa.
- Tư vấn và giải đáp cho khách hàng về cách sửa chữa, khắc phục các lỗi đơn giản trong quá trình sử dụng sản phẩm và hướng dẫn sử dụng sản phẩm cho khách.
- Các công việc phục vụ đăng kiểm, chạy truyền đǎng kiểm
- Lắp xe cho công việc phát triển mẫu mới: đảm bảo xe đạt chất lượng, cùng Trưởng bộ phận điều chỉnh các yếu tố lắp ráp để xe đạt chất lượng.
- Bảo quản các công cụ, dụng cụ sửa chữa.
- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm từ 1 năm là lợi thế
- Tốt nghiệp các chuyên ngành kỹ thuật, hệ thống điện, điện tử, cơ điện, cơ khí, kỹ sư cơ khí,...
- Chấp nhận sinh viên mới ra trường (đào tạo bài bản)
- Am hiểu kiến thức, kỹ năng sử dụng, sửa chữa sản phẩm mình phụ trách bảo hành.
- Có khả năng quản lý thời gian, sắp xếp công việc hợp lý.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT, LẮP RÁP TUẤN NGHĨA Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: cạnh tranh theo năng lực + thưởng doanh số trực tiếp theo tháng.
- Hỗ trợ nơi ở, chi phí ăn uống cho NLĐ từ xa đến làm việc tại nhà máy.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
- Đóng BHYT, BHXH, các chế độ theo quy định luật Lao động của Nhà nước.
- Được nghỉ Lễ, Tết theo quy định,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT, LẮP RÁP TUẤN NGHĨA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: CN3 Khu công nghiệp Vĩnh Tuy, Hoàng Mai, Hà Nội

