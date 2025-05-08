Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 20 Triệu

Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons
Ngày đăng tuyển: 08/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/06/2025
Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Các công trình xây dựng của công ty ở khu vực Bắc Ninh, Hưng Yên, ngoại thành Hà Nội, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Quản lý, hướng dẫn các tổ đội trên công trường thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng kỹ thuật và an toàn vệ sinh lao động;
Lập tiến độ chi tiết, triển khai tổ chức thi công theo đúng kế hoạch, theo dõi các công trình đang triển khai để báo cáo kịp thời các vướng mắc cho cấp quản lý;
Bóc tách khối lượng, tính toán khối lượng cho các tổ đội nhân công; Kiểm soát khối lượng thi công theo bản vẽ, hồ sơ thiết kế;
Công tác hồ sơ, quản lý chất lượng công trình; hồ sơ thanh quyết toán công trình;
Các công việc khác được phân công phù hợp với năng lực, chuyên môn.
Địa điểm làm việc: Các công trình xây dựng của công ty ở khu vực Bắc Ninh, Hưng Yên, ngoại thành Hà Nội
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Xây dựng;
Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên dụng: Autocad, Microsoft Office;
Nam, có sức khỏe tốt, trung thực, nhiệt tình;
Có kinh nghiệm tại các công việc tương đương là một lợi thế, chấp nhận sinh viên mới ra trường hoặc chờ bằng.

Tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 10-20 triệu/tháng, thỏa thuận trong buổi phỏng vấn.
Môi trường làm việc năng động, có nhiều cơ hội giao lưu, học hỏi, thăng tiến;
Các chế độ: BHXH, BHYT, BHTN. Và các chế độ khác theo quy định của luật Lao động.
Các chế độ theo quy định của Công ty: nghỉ mát/ nghỉ tại chỗ, chúc mừng sinh nhật, chăm lo đến gia đình (hiếu, hỷ), Lương tháng thứ 13, thưởng định kỳ các dịp lễ, tết trong năm. Phụ cấp công tác xa, chi phí công tác, chi phí ăn trưa, chi phí chỗ ở..... theo tính chất công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons

Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, tòa nhà 29T2 Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

