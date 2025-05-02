Tuyển Nhân viên kỹ thuật VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CHINA CONSTRUCTION SHENZHEN DECORATION CO., LTD TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 28 - 35 Triệu

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CHINA CONSTRUCTION SHENZHEN DECORATION CO., LTD TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Ngày đăng tuyển: 02/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/05/2025
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CHINA CONSTRUCTION SHENZHEN DECORATION CO., LTD TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Nhân viên kỹ thuật

Mức lương
28 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: toà nhà Tasco

- khu đô thị Mễ Trì mới

- Phạm Hùng

- Phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 28 - 35 Triệu

Có hơn 2 năm kinh nghiệm thi công trang trí, thành thạo với quy trình thi công trang trí nội thất khách sạn, tòa nhà văn phòng, tổ hợp thương mại cao cấp và các dự án công trình như kính mặt dựng (kính, đá, kim loại) và các hạng mục trang trí nội thất khác. Thành thạo sử dụng phần mềm thiết kế và vẽ AutoCAD. Hiểu rõ công nghệ thi công, lựa chọn vật liệu và kiểm soát chi phí, có khả năng hoàn thành thiết kế bản vẽ thi công chi tiết. Hiểu biết về các quy chuẩn và quy định xây dựng, trang trí nội thất tại Việt Nam.
Có khả năng đưa ra các phương án tối ưu, có thể giải quyết các xung đột kỹ thuật tại hiện trường (như bố trí hệ thống ống dẫn, xử lý tiếp giáp tường).
Chịu trách nhiệm bàn giao kỹ thuật thi công, giám sát chất lượng thi công. Phối hợp với nhà thầu thi công, nhà cung cấp vật liệu, kiểm soát các mốc tiến độ, thực hiện nghiệm thu các hạng mục công trình, sắp xếp bản vẽ hoàn công, hồ sơ thay đổi kỹ thuật và các tài liệu khác, đảm bảo tài liệu bàn giao đầy đủ.
2年以上装饰装修施工经验，熟悉酒店、办公楼、商业综合体精装修及幕墙(玻璃、石材、金属幕墙)装饰等工装项目流程。熟练使用AutoCAD等设计及制图软件。熟悉施工工艺、材料选型及成本控制，能独立完成施工图深化设计。了解越南行业及国家建筑装饰规范。
具备优化方案能力，能够解决现场技术冲突(如管线综合排布、墙收口处理)。
负责施工技术交底，监督施工质量。协调施工方、材料供应商，管控工期节点、执行分项工程验收、整理竣工图纸、技术变更单等档案，确保交付资料完整。

Với Mức Lương 28 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

(Học vấn) Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành trang trí nội thất, kỹ thuật xây dựng, thiết kế nghệ thuật môi trường hoặc các chuyên ngành liên quan.
(Học vấn)
(Kinh nghiệm) Có hơn 2 năm kinh nghiệm ở vị trí kỹ thuật thi công trang trí nội thất hoặc thi công kính mặt dựng, đã tham gia ít nhất 1 dự án hoàn chỉnh.
(Kinh nghiệm)
(Chứng chỉ) Có chứng chỉ công nhân xây dựng/ Chứng chỉ xây dựng cấp 2 (hướng trang trí nội thất) là một lợi thế, hoặc chứng chỉ liên quan do cơ quan nhà nước Việt Nam cung cấp.
(Chứng chỉ)
(Ngoại ngữ) Thành thạo giao tiếp và bàn giao công việc bằng tiếng Anh.
(Ngoại ngữ)
Kỹ năng:
Kiến thức chuyên môn:

Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CHINA CONSTRUCTION SHENZHEN DECORATION CO., LTD TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng BHXH theo quy đinh của Nhà Nước.
Các chế độ đãi ngộ theo quy định của công ty: Trà chiều, tham gia hoạt động teambuilding và nhiều chế độ đãi ngỗ hấp dẫn khác.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và có nhiều cơ hội thăng tiến.
Thưởng dự án: căn cứ vào quy mô dự án, phân bổ theo chế độ của công ty, chi tiết có thể thương lượng trong lúc phỏng vấn.
Thu nhập: 28-35 triệu
按越南法律法规缴纳社会保险。
公司其他福利:下午茶、团建等其他福利。
工作环境充满活力、专业,并有许多晋升机会
提成奖金:根据项目规模按照公司制度发放,具体可面议
底薪:2800万-3500万越南盾

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CHINA CONSTRUCTION SHENZHEN DECORATION CO., LTD TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CHINA CONSTRUCTION SHENZHEN DECORATION CO., LTD TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CHINA CONSTRUCTION SHENZHEN DECORATION CO., LTD TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 1501, Tầng 15, Tòa nhà Tasco, Lô HH2-2 Khu đô thị mới Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

