Tuyển Nhân viên kỹ thuật Hệ thống anh ngữ quốc tế Ocean Edu làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 204 Nguyễn Lương Bằng, Quang Trung, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Tiếp nhận dự án chi nhánh mới và đi công tác để hoàn thiện cơ sở vật chất của các chi nhánh tại các tỉnh thành

Trực tiếp thực hiện thi công, hỗ trợ thi công các dự án mới: Điện nước, biển hiệu, trần thạch cao, lớp học, máy tính, ti vi, máy chiếu, cửa kính, điều hòa...

Đi tới các chi nhánh cần sửa chữa cơ sở vật chất tại các tỉnh và thực hiện sửa chữa, nghiệm thu.

Công tác tại chi nhánh từ 2-3 tuần đối với chi nhánh mới

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam. Tuổi từ 18 - 32

Tốt nghiệp THPT

Ưu tiên chưa có gia đình, có khả năng đi công tác thường xuyên (bắt buộc)

Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo trong quá trình làm việc.

Đối với Ứng viên đã có kinh nghiệm liên quan đến thi công, sửa chữa, kỹ thuật, điện lạnh,... sẽ được thỏa thuận mức lương cao hơn theo nhu cầu và năng lực.

Tại Hệ thống anh ngữ quốc tế Ocean Edu Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10 triệu – 13 triệu/tháng + công tác phí

Xét tăng lương 2 lần/năm

Thưởng nhân các ngày lễ, Tết

BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước

Được đóng bảo hiểm sau thời gian thử việc

Cơ hội làm việc tại công ty có quy mô lớn, gần 3000 nhân sự.

Cơ hội được tham vào các công việc có tính thử thách, giúp phát triển bản thân

Được tham gia các sự kiện, du lịch, teambuilding,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hệ thống anh ngữ quốc tế Ocean Edu

