Tuyển Nhân viên kỹ thuật Hệ thống anh ngữ quốc tế Ocean Edu làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Hệ thống anh ngữ quốc tế Ocean Edu
Ngày đăng tuyển: 06/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/05/2025
Hệ thống anh ngữ quốc tế Ocean Edu

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Hệ thống anh ngữ quốc tế Ocean Edu

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 204 Nguyễn Lương Bằng, Quang Trung, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Tiếp nhận dự án chi nhánh mới và đi công tác để hoàn thiện cơ sở vật chất của các chi nhánh tại các tỉnh thành
Trực tiếp thực hiện thi công, hỗ trợ thi công các dự án mới: Điện nước, biển hiệu, trần thạch cao, lớp học, máy tính, ti vi, máy chiếu, cửa kính, điều hòa...
Đi tới các chi nhánh cần sửa chữa cơ sở vật chất tại các tỉnh và thực hiện sửa chữa, nghiệm thu.
Công tác tại chi nhánh từ 2-3 tuần đối với chi nhánh mới

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam. Tuổi từ 18 - 32
Tốt nghiệp THPT
Ưu tiên chưa có gia đình, có khả năng đi công tác thường xuyên (bắt buộc)
Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo trong quá trình làm việc.
Đối với Ứng viên đã có kinh nghiệm liên quan đến thi công, sửa chữa, kỹ thuật, điện lạnh,... sẽ được thỏa thuận mức lương cao hơn theo nhu cầu và năng lực.

Tại Hệ thống anh ngữ quốc tế Ocean Edu Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10 triệu – 13 triệu/tháng + công tác phí
Xét tăng lương 2 lần/năm
Thưởng nhân các ngày lễ, Tết
BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước
Được đóng bảo hiểm sau thời gian thử việc
Cơ hội làm việc tại công ty có quy mô lớn, gần 3000 nhân sự.
Cơ hội được tham vào các công việc có tính thử thách, giúp phát triển bản thân
Được tham gia các sự kiện, du lịch, teambuilding,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hệ thống anh ngữ quốc tế Ocean Edu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Hệ thống anh ngữ quốc tế Ocean Edu

Hệ thống anh ngữ quốc tế Ocean Edu

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 204 Nguyễn Lương Bằng

