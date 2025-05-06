Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT BEEVISION làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT BEEVISION
Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 15, tòa nhà HL, ngõ 82 Duy Tân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 7 - 15 Triệu
Thu nhập: Thỏa thuận trực tiếp theo năng lực, đảm bảo cạnh tranh với thị trường.
Công việc chính:
Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ: Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng hoặc Đại học chuyên ngành Điện – Điện tử, Tự động hóa, Cơ điện tử hoặc các lĩnh vực liên quan
Kỹ năng & phẩm chất:
Ưu tiên ứng viên:
Kỹ năng & phẩm chất:
Ưu tiên ứng viên:
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT BEEVISION Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung và tiếp cận công nghệ hiện đại, trực tiếp tham gia vào các dự án sản xuất điện thoại flagship toàn cầu (Samsung, Apple...)
Cơ hội học hỏi và đào tạo:
Thu nhập & phúc lợi:
Cơ hội học hỏi và đào tạo:
Thu nhập & phúc lợi:
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT BEEVISION
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI