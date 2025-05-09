Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty CP Bánh Mứt Kẹo Bảo Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu

Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty CP Bánh Mứt Kẹo Bảo Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu

Công Ty CP Bánh Mứt Kẹo Bảo Minh
Ngày đăng tuyển: 09/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/06/2025
Công Ty CP Bánh Mứt Kẹo Bảo Minh

Nhân viên kỹ thuật

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công Ty CP Bánh Mứt Kẹo Bảo Minh

Mức lương
9 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lô B2

- 3

- 3A Khu công nghiệp Nam Thăng Long (khu B) – P. Thụy Phương – Q. Bắc Từ Liêm

- TP. Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

- Bảo trì, sửa chữa máy, thiết bị trong lĩnh vực bánh kẹo, thực phẩm.
- Tham gia lắp đặt hệ thống điện và lắp đặt máy, dây chuyền máy mới và vận hành thử
- Báo cáo tình trạng sử dụng máy, thiết bị cho quản lý để chống lãng phí. Thực hiện kiểm tra vận hành máy móc thiết bị, báo cáo tình hình an toàn máy móc thiết bị để sửa chữa kịp thời
- Đưa ra các sáng kiến để kết quả công việc đạt hiệu quả cao
- Hỗ trợ xử lý các công việc liên quan đến hạ tầng công ty.

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, độ tuổi từ 22 - 35
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Điện tự động hóa hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.
- Am hiểu về lập trình, cài đặt máy.
- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm ở vị trí nhân viên cơ điện tại các nhà máy sản xuất thực phẩm bánh kẹo.
- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, có khả năng làm việc dưới áp lực công việc.
- Trung thực, cẩn thận, siêng năng, chịu khó, hòa đồng.
* Quyền lợi được hưởng:
* Quyền lợi được hưởng

Tại Công Ty CP Bánh Mứt Kẹo Bảo Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Bánh Mứt Kẹo Bảo Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty CP Bánh Mứt Kẹo Bảo Minh

Công Ty CP Bánh Mứt Kẹo Bảo Minh

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô B2-3-3A Khu công nghiệp Nam Thăng Long (Khu B), Phường Thụy Phương, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-ky-thuat-thu-nhap-9tr-13tr-thang-tai-ha-noi-job356908
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 11 Triệu
Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm
Hạn nộp: 11/10/2025
Đồng Nai Còn 24 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam làm việc tại Bắc Giang thu nhập 7 - 15 Triệu
Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam
Hạn nộp: 11/10/2025
Bắc Giang Còn 24 ngày để ứng tuyển 7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS
Hạn nộp: 06/10/2025
Bình Dương Còn 19 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TED
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TED
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC TRỌNG TECH
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC TRỌNG TECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC TRỌNG TECH
Hạn nộp: 26/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 9 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn
Hạn nộp: 26/09/2025
Đà Nẵng Còn 9 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại quốc tế Orgen
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại quốc tế Orgen làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại quốc tế Orgen
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Nippon Paint Việt Nam (Hà Nội)
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Nippon Paint Việt Nam (Hà Nội) làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 500 USD
Công Ty TNHH Nippon Paint Việt Nam (Hà Nội)
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Vĩnh Phúc Đã hết hạn 400 - 500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 11 Triệu
Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm
Hạn nộp: 11/10/2025
Đồng Nai Còn 24 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam làm việc tại Bắc Giang thu nhập 7 - 15 Triệu
Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam
Hạn nộp: 11/10/2025
Bắc Giang Còn 24 ngày để ứng tuyển 7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS
Hạn nộp: 06/10/2025
Bình Dương Còn 19 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TED
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TED
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC TRỌNG TECH
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC TRỌNG TECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC TRỌNG TECH
Hạn nộp: 26/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 9 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn
Hạn nộp: 26/09/2025
Đà Nẵng Còn 9 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại quốc tế Orgen
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại quốc tế Orgen làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại quốc tế Orgen
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Nippon Paint Việt Nam (Hà Nội)
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Nippon Paint Việt Nam (Hà Nội) làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 500 USD
Công Ty TNHH Nippon Paint Việt Nam (Hà Nội)
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Vĩnh Phúc Đã hết hạn 400 - 500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Khai Thác Tòa Nhà Vnpt làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Khai Thác Tòa Nhà Vnpt
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP TOÀN CẦU
8 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty Cổ Phần Gume Korea làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Gume Korea
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AZ làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AZ
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH FUJIPLA ENGINEERING VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu CÔNG TY TNHH FUJIPLA ENGINEERING VIỆT NAM
8 - 9 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần công nghệ 111 Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty cổ phần công nghệ 111 Việt Nam
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần Công Nghệ Egreen làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu Công ty Cổ phần Công Nghệ Egreen
12 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NEXTECH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NEXTECH VIỆT NAM
Trên 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần tập đoàn Minh Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần tập đoàn Minh Anh
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ F.O.M VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ F.O.M VIỆT NAM
7 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH S5T Service làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH S5T Service
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HẢI ÂU làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HẢI ÂU
6 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU ANC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 7 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU ANC VIỆT NAM
Trên 7 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PETRO ELECTRIC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PETRO ELECTRIC VIỆT NAM
12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần Hạ tầng Viễn thông Số làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Hạ tầng Viễn thông Số
9 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Hitachi Astemo Hà Nội Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Hitachi Astemo Hà Nội Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA HÀ NỘI
7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI MINH PHÚC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI MINH PHÚC
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Tech Online Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu Công ty TNHH Tech Online Việt Nam
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO CỔNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO CỔNG VIỆT NAM
7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ LEANWAY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ LEANWAY
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH thương mại và sản xuất Trúc Linh làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu Công ty TNHH thương mại và sản xuất Trúc Linh
6 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Thương Mại Điện Tử Tin Học EI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Thương Mại Điện Tử Tin Học EI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Giải Trí VI làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 12 Triệu Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Giải Trí VI
11 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần năng lượng và môi trường xanh Tây Bắc làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần năng lượng và môi trường xanh Tây Bắc
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty CP ĐT và XD Phong Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu Công ty CP ĐT và XD Phong Sơn
10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN SMART HOME GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SMART HOME GROUP
12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN FORD THĂNG LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN FORD THĂNG LONG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ và Giải pháp số THT làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ và Giải pháp số THT
7 - 7.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần POSO Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần POSO Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm