Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty CP Bánh Mứt Kẹo Bảo Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô B2 - 3 - 3A Khu công nghiệp Nam Thăng Long (khu B) – P. Thụy Phương – Q. Bắc Từ Liêm - TP. Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

- Bảo trì, sửa chữa máy, thiết bị trong lĩnh vực bánh kẹo, thực phẩm.

- Tham gia lắp đặt hệ thống điện và lắp đặt máy, dây chuyền máy mới và vận hành thử

- Báo cáo tình trạng sử dụng máy, thiết bị cho quản lý để chống lãng phí. Thực hiện kiểm tra vận hành máy móc thiết bị, báo cáo tình hình an toàn máy móc thiết bị để sửa chữa kịp thời

- Đưa ra các sáng kiến để kết quả công việc đạt hiệu quả cao

- Hỗ trợ xử lý các công việc liên quan đến hạ tầng công ty.

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, độ tuổi từ 22 - 35

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Điện tự động hóa hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.

- Am hiểu về lập trình, cài đặt máy.

- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm ở vị trí nhân viên cơ điện tại các nhà máy sản xuất thực phẩm bánh kẹo.

- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, có khả năng làm việc dưới áp lực công việc.

- Trung thực, cẩn thận, siêng năng, chịu khó, hòa đồng.

* Quyền lợi được hưởng

Tại Công Ty CP Bánh Mứt Kẹo Bảo Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Bánh Mứt Kẹo Bảo Minh

