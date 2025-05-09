Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Thakral One chi nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 400 USD

Công ty TNHH Thakral One chi nhánh Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 09/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/06/2025
Công ty TNHH Thakral One chi nhánh Hà Nội

Nhân viên kỹ thuật

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty TNHH Thakral One chi nhánh Hà Nội

Mức lương
Từ 400 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà ICON4, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Từ 400 USD

Receive devices from customers ( on-site) or CSO.
Nhận hàng bảo hành từ khách hàng hoặc từ CSKH
Diagnose product condition and propose repair solutions.
Nhận định tình trạng của sản phẩm và đề xuất phương án sửa chữa
Perform repairs and replace components for Apple products such as iPhone, iPad, Mac, AirPods, etc.
Sửa chữa và thay thế linh kiện sản phảm Apple như Iphone, iPad, Mac, AirPods, etc.
Test product condition and functionality.
Kiểm tra tình trạng và tính năng sản phẩm
Ensure quality after parts replacement.
Đảm bảo số lượng sau khi thay thế linh kiện
Carry out other tasks as assigned.
Thực hiện các công việc khác theo phân công

Với Mức Lương Từ 400 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

College degree or higher in Electronics, Telecommunications, or related fields.
Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học các ngành về Điện tử, Viễn Thông hoặc các ngành liên quan
Basic knowledge of electronics and ability to handle hardware issues.
Có hiểu biết cơ bản về điện và có khả năng xử lý các vấn đề phần cứng
Experience in electronics repair is an advantage.
Có kinh nghiệm sửa chữa điện là lợi thế
Willing to work overtime when required.
Sẵn sàng làm việc ngoài giờ nếu có yêu cầu
Good communication in English and ability to read technical documents.
Giao tiếp tốt tiếng Anh và đọc hiểu tài liệu kỹ thuật
Detail-oriented, proactive, and responsible.
Có định hướng rõ ràng, chuyên nghiệp và trách nhiệm

Tại Công ty TNHH Thakral One chi nhánh Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

13th-month salary (depending on company performance).
Tháng lương thứ 13 (theo tình hình kinh doanh của Công ty)
Full insurance coverage: social, health, and unemployment insurance as per regulations.
Đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTT theo quy định
Additional benefits for weddings, funerals, birthdays, etc.
Các phúc lọi như hiếu hỉ, sinh nhật,…
Additional allowance for onsite support at assigned locations.
Các khoản phụ cấp khi đi hỗ trợ khách hàng tận nơi
Dynamic and modern working environment.
Môi trường làm việc năng động, hiện đại
Training opportunities to develop skills and join the Apple Service Team.
Cơ hội được đào tạo phát triển các kỹ năng và gia nhập Team Apple Service.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thakral One chi nhánh Hà Nội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thakral One chi nhánh Hà Nội

Công ty TNHH Thakral One chi nhánh Hà Nội

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 18, tòa nhà ICON 4, 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

