Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Thakral One chi nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 400 USD

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà ICON4, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật

Receive devices from customers ( on-site) or CSO.

Nhận hàng bảo hành từ khách hàng hoặc từ CSKH

Diagnose product condition and propose repair solutions.

Nhận định tình trạng của sản phẩm và đề xuất phương án sửa chữa

Perform repairs and replace components for Apple products such as iPhone, iPad, Mac, AirPods, etc.

Sửa chữa và thay thế linh kiện sản phảm Apple như Iphone, iPad, Mac, AirPods, etc.

Test product condition and functionality.

Kiểm tra tình trạng và tính năng sản phẩm

Ensure quality after parts replacement.

Đảm bảo số lượng sau khi thay thế linh kiện

Carry out other tasks as assigned.

Thực hiện các công việc khác theo phân công

Yêu Cầu Công Việc

College degree or higher in Electronics, Telecommunications, or related fields.

Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học các ngành về Điện tử, Viễn Thông hoặc các ngành liên quan

Basic knowledge of electronics and ability to handle hardware issues.

Có hiểu biết cơ bản về điện và có khả năng xử lý các vấn đề phần cứng

Experience in electronics repair is an advantage.

Có kinh nghiệm sửa chữa điện là lợi thế

Willing to work overtime when required.

Sẵn sàng làm việc ngoài giờ nếu có yêu cầu

Good communication in English and ability to read technical documents.

Giao tiếp tốt tiếng Anh và đọc hiểu tài liệu kỹ thuật

Detail-oriented, proactive, and responsible.

Có định hướng rõ ràng, chuyên nghiệp và trách nhiệm

Tại Công ty TNHH Thakral One chi nhánh Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

13th-month salary (depending on company performance).

Tháng lương thứ 13 (theo tình hình kinh doanh của Công ty)

Full insurance coverage: social, health, and unemployment insurance as per regulations.

Đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTT theo quy định

Additional benefits for weddings, funerals, birthdays, etc.

Các phúc lọi như hiếu hỉ, sinh nhật,…

Additional allowance for onsite support at assigned locations.

Các khoản phụ cấp khi đi hỗ trợ khách hàng tận nơi

Dynamic and modern working environment.

Môi trường làm việc năng động, hiện đại

Training opportunities to develop skills and join the Apple Service Team.

Cơ hội được đào tạo phát triển các kỹ năng và gia nhập Team Apple Service.

