Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH VINACHI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Chàng Sơn, Thạch Thất, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Kiểm tra và test các loại máy chế biến gỗ thông dụng như máy cuốn, máy cưa, máy bào, . . . trước khi xuất kho cho khách hàng (các tiêu chí cơ bản như đấu điện, ngoại quan, . . .)

Sửa các sản phẩm bị hỏng khi lưu kho (công cụ, dụng cụ làm mộc)

Hỗ trợ nhân viên bán hàng trả lời các thắc mắc của khách hàng liên quan đến kỹ thuật sản phẩm

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam: tuổi từ 25-35

Có kinh nghiệm về kỹ thuật cơ khí, sửa chữa máy móc thiết bị công nghiệp thông dụng hoặc thiết bị điện, điện tử

Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng các chuyên ngành: Kỹ thuật, cơ khí, điện tử, cơ điện tử là một ưu thế

Có sức khỏe tốt, thái độ làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp, trách nhiệm

Biết lái xe ô tô bằng B2 trở lên là một lợi thế

Có thể đi công tác khi có lệnh điều động (Có công tác phí khi đi công tác)

Tại CÔNG TY TNHH VINACHI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 10 - 15 triệu (Tùy theo năng lực và trình độ)

Thử việc 100% lương

Công ty cấp xe máy để đi công tác, công vụ gần, cấp ô tô (tự lái) khi đi bảo hành bảo dưỡng, sửa chữa xa (nếu đi xe cá nhân có trả xăng xe + hao mòn xe theo quy định)

Cấp điện thoại, sim số (bao cước gọi)

Hỗ trợ ăn trưa 780.000đ/26 công khi làm việc tại công ty (Khi đi công tác sẽ có hỗ trợ thêm tiền ăn, tiền nhà nghỉ theo quy định)

Hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật: Bảo hiểm Xã hội, lương tháng 13, lễ Tết, du lịch, sinh nhật, hiếu hỉ,

Có hỗ trợ nhà ở cho nhân viên ở xa (Theo quy định)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VINACHI VIỆT NAM

