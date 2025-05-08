Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH PK SOLUTION VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH PK SOLUTION VINA
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa nhà golden field, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Thực hiện công việc sửa chữa, bảo dưỡng máy của công ty và khách hàng
Lắp đặt và hướng dẫn vận hành máy
Tháo lắp, sửa chữa vật tư máy văn phòng
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nam
Bằng cấp: Trung cấp trở lên
Trình độ: Sử dụng máy tính ở mức độ cơ bản trở lên
Kinh nghiệm: Ưu tiên có kinh nghiệm 1-2 năm trở lên
Có sức khỏe, có thể đi công tác ngoại tỉnh thường xuyên
Tại CÔNG TY TNHH PK SOLUTION VINA Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 8-12 triệu
Thời gian làm việc: từ thứ 2- thứ 7 ( 8h00-17h00). Nghỉ các ngày lễ Tết theo quy định nhà nước.
Được hưởng mọi quyền lợi của người lao động theo pháp luật lao động hiện hành ( BHYT,BHXH,…)
Các chế độ khác theo quy chế của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PK SOLUTION VINA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
