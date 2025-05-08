Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH PK SOLUTION VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà golden field, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Thực hiện công việc sửa chữa, bảo dưỡng máy của công ty và khách hàng

Lắp đặt và hướng dẫn vận hành máy

Tháo lắp, sửa chữa vật tư máy văn phòng

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam

Bằng cấp: Trung cấp trở lên

Trình độ: Sử dụng máy tính ở mức độ cơ bản trở lên

Kinh nghiệm: Ưu tiên có kinh nghiệm 1-2 năm trở lên

Có sức khỏe, có thể đi công tác ngoại tỉnh thường xuyên

Tại CÔNG TY TNHH PK SOLUTION VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8-12 triệu

Thời gian làm việc: từ thứ 2- thứ 7 ( 8h00-17h00). Nghỉ các ngày lễ Tết theo quy định nhà nước.

Được hưởng mọi quyền lợi của người lao động theo pháp luật lao động hiện hành ( BHYT,BHXH,…)

Các chế độ khác theo quy chế của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PK SOLUTION VINA

