Tuyển Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật Công ty Cổ phần Thương mại Dạ Hợp làm việc tại Hòa Bình thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hòa Bình: Tầng 1, KTM, Tòa Nhà Ở Xã Hội Dạ Hợp, Tổ 5, Phường Tân Thịnh, TP Hoà Bình

Mô Tả Công Việc Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

Hệ thống PCCC:

+ Kiểm tra toàn bộ hệ thống PCCC định kỳ tòa nhà DH12 1 tháng/lần

+ Vệ sinh, bảo dưỡng định kỳ tủ trung tâm 1 tuần/lần "

2. Hệ thống điện

+ Kiểm tra pha điện toàn bộ hệ thống điện tòa nhà DH12 Hàng ngày

+ Kiểm tra các thiết bị sử dụng từ điện năng thành nhiệt năng và mang tải

+ Kiểm tra các thiết bị đóng ngắt như MCB, MCCB và các thiết bị

+ Vệ sinh tủ điện chính, tủ điện ATS "

3. Hệ thống máy phát điện

+ Kiểm tra thường xuyên đảm bảo máy phát điện hoạt động thông suốt

+ Định kỳ 1 tháng/lần vệ sinh phòng máy phát điện và máy phát điện

+ Tra dầu mỡ cho những thiết bị cơ, thay dầu nhớt máy phát theo đúng quy trình và nguyên liệu theo nhà sản xuất

+ Cho máy phát điện chạy không tải theo định kỳ để nạp bình ắc quy (2 lần/tháng)"

4. Hệ thống bơm nước kỹ thuật

+ Kiểm tra các hệ thống bơm nước sinh hoạt. Lupspe, phao cơ, phao điện, tất cả các thiết bị có liên quan đến hệ thống để đảm bảo cả hệ thống làm việc một cách tốt nhất.

+ Kiểm tra lưu lượng nước, áp lực nước

+ Kiểm tra hệ thống van và vệ sinh tại trục nước kỹ thuật tầng

+ Vệ sinh tủ bơm nước kỹ thuật và phòng bơm pccc

+ Chạy kiểm tra 02 bơm nước pccc

+ Chốt chỉ số nước tòa nhà DH6, và DH12 đảm bảo chính xác"

5 Hệ thống bể chứa nước, bồn chứa

+ Kiếm tra hệ thống van phao cấp nước vào bể chứa và bồn chứa nước (hàng ngày)

6 Hệ thống nước thải, bể phốt

+ Kiểm tra hệ thống nước thải hàng ngày

+ Theo dõi thời gian và lập kế hoạch hút bể phốt. Theo dõi hàng tháng "

7. Hệ thống thang máy

+ Giám sát công tác sửa chữa khắc phục sự cố,bảo trì thang máy DH12

+ Kiểm tra thường xuyên; xử lý sự cố DH12 nếu có "

8. Hệ thống camera; Hệ thống chiếu sáng cảnh quan sân vườn

+ Kiểm tra hàng ngày hoạt động hệ thống camera, hệ thống chiếu sáng; đề xuất kiến nghị thay thế sửa chữa đảm bảo thiết bị hoạt động đúng công năng thiết kế

9. Hệ thống thang bộ (thang thoát hiểm), hành lang

+ Kiểm tra 2 lần/tuần đảm bảo sạch sẽ, thông thoáng không để bị lấn chiếm sử dụng không đúng công năng

10. Hệ thống chống sét

+ Kiểm tra thường xuyên hệ thống chống sét (15 ngày/lần); định kỳ 1 năm/lần đề xuất thuê đơn vị đủ năng lực để đo điện trở đảm bảo theo tiêu chuẩn

11. Công việc khác

+ Thực hiện những công tác khác theo yêu cầu của Ban

+ Tham gia các hoạt động văn hoá doanh nghiệp của công ty."

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành kỹ thuật Điện, Điện - điện tử, điện lạnh,...

Am hiểu nguyên lý hoạt động của máy móc, thiết bị.

Có kiến thức về 5S, An toàn

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, quản lý nhóm tốt

Kỹ năng lập kế hoạch và triển khai công việc tốt

Có phẩm chất đạo đức tốt và có trách nhiệm trong công việc

Tư duy hệ thống, sáng tạo; kỹ năng phân tích và tổng hợp;

Cẩn thận, tin cậy, có trách nhiệm với công việc được giao; Khả năng phối hợp và làm việc theo nhóm và chịu được áp lực.

Tại Công ty Cổ phần Thương mại Dạ Hợp Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: thỏa thuận (tùy theo năng lực sẽ trao đổi cụ thể thêm khi phỏng vấn)

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Nhà Nước.

Thưởng Lễ, thưởng Tết, thưởng hiệu suất công việc theo quy định công ty.

Tham gia Teambuilding; Year and Party; Sinh nhật, thăm hỏi...

Được tham gia các chương trình đào tạo và huấn luyện kỹ năng, chuyên môn để phục vụ công việc.

