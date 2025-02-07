Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH TM DV F.I.C làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 169/17 Đường Nguyễn Thị Mười, P.4, Q.8, Tp.HCM

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

- Phân tích và đánh giá hàng mẫu (nguyên liệu, hương liệu cho ngành thực phẩm).

- Nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới theo yêu cầu khách hàng và xu hướng thị trường.

- Hỗ trợ tư vấn kỹ thuật cho bộ phận kinh doanh và khách hàng.

- Làm về mảng ngọt, về nước giải khát, bánh kẹo, sanack,…

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Hoá thực phẩm.

- Ít nhất kinh nghiệm 2 năm trở lên trong ngành sản xuất thực phẩm.

- Ưu tiên ứng viên kinh nghiệm làm về mảng mặn, về xúc xích, giò, chả, nước sốt.

- Có khả năng giao tiếp tốt, làm việc nhóm.

- Năng động, nhanh nhẹn, chịu khó, trung thực, khả năng chịu áp lực công việc.

- Có thái độ làm việc nghiêm túc.

***PHÚC LỢI:

- Lương cạnh tranh (thỏa thuận theo năng lực)

- Lương tháng 13, thưởng các ngày lễ, Tết trong năm, thưởng target cuối năm,.

- Hỗ trợ cơm trưa

- Môi trường trẻ trung, năng động.

Tại Công Ty TNHH TM DV F.I.C Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TM DV F.I.C

