Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghệ Tabviet làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mô tả công việc chuyên môn

1. Hỗ trợ kỹ thuật & xử lý sự cố:

• Tiếp nhận, phân loại, xử lý và giải quyết các yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật từ khách hàng/người dùng nội bộ qua đa kênh (điện thoại, email, hệ thống ticketing, chat, v.v.).

• Đánh giá mức độ ưu tiên của các yêu cầu (theo SLA) và chuyển tiếp đến bộ phận liên quan nếu cần thiết.

• Hướng dẫn người dùng qua từng bước xử lý sự cố cơ bản (phần mềm, phần cứng, mạng, v.v.).

2. Triển khai & quản lý hệ thống:

• Cài đặt, cấu hình, bảo trì hệ thống CNTT (máy chủ, lưu trữ, ảo hóa, sao lưu dữ liệu) và hạ tầng mạng (Core Switch, Router, Firewall, Wifi).

• Đảm bảo tính sẵn sàng, bảo mật và hiệu suất của hệ thống theo yêu cầu khách hàng.

3. Phối hợp & báo cáo:

• Làm việc với các đội kỹ thuật (phát triển, triển khai, mạng) để giải quyết yêu cầu phức tạp.

• Theo dõi tiến độ, đôn đốc xử lý sự cố và cập nhật trạng thái cho khách hàng/người dùng.

• Báo cáo định kỳ (hoặc đột xuất) về tình hình sự cố, xu hướng và đề xuất cải tiến cho cấp quản lý.

4. Nâng cao chất lượng dịch vụ:

• Xây dựng tài liệu hướng dẫn, cập nhật Knowledge Base để tối ưu hóa quy trình hỗ trợ.

• Nghiên cứu công nghệ mới, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ.

• Hỗ trợ đội Kinh doanh tư vấn giải pháp CNTT cho khách hàng khi cần.