Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ HỒNG NGỌC BÌNH THUẬN làm việc tại Bình Thuận thu nhập Đến 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ HỒNG NGỌC BÌNH THUẬN
- Bình Thuận: D57 Châu Văn Liêm, Bắc Xuân An, Phan Thiết
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Đến 9 Triệu
Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu sửa chữa, bảo trì thiết bị điện
Lập báo cáo kỹ thuật và cập nhật thông tin sửa chữa vào hệ thống
Quản lý kho phụ tùng, linh kiện và đề xuất mua sắm khi cần thiết
Hỗ trợ đồng nghiệp trong các công việc kỹ thuật khi cần.
Với Mức Lương Đến 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp trung cấp trở lên các ngành Điện tử, Điện lạnh, Cơ điện tử hoặc các ngành liên quan
Có kiến thức cơ bản về điện
Kỹ năng sửa chữa và xử lý sự cố cơ bản cho các thiết bị điện
Thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel, PowerPoint để lập báo cáo và xử lý công việc
Cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ HỒNG NGỌC BÌNH THUẬN Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật
Được đào tạo và nâng cao tay nghề thường xuyên
Cơ hội thăng tiến rõ ràng theo năng lực
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện
Được trang bị đầy đủ công cụ, thiết bị để phục vụ công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ HỒNG NGỌC BÌNH THUẬN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
