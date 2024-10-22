Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ HỒNG NGỌC BÌNH THUẬN làm việc tại Bình Thuận thu nhập Đến 9 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ HỒNG NGỌC BÌNH THUẬN
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ HỒNG NGỌC BÌNH THUẬN

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ HỒNG NGỌC BÌNH THUẬN

Mức lương
Đến 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Thuận: D57 Châu Văn Liêm, Bắc Xuân An, Phan Thiết

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Đến 9 Triệu

Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu sửa chữa, bảo trì thiết bị điện Lập báo cáo kỹ thuật và cập nhật thông tin sửa chữa vào hệ thống Quản lý kho phụ tùng, linh kiện và đề xuất mua sắm khi cần thiết Hỗ trợ đồng nghiệp trong các công việc kỹ thuật khi cần.
Với Mức Lương Đến 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên các ngành Điện tử, Điện lạnh, Cơ điện tử hoặc các ngành liên quan Có kiến thức cơ bản về điện Kỹ năng sửa chữa và xử lý sự cố cơ bản cho các thiết bị điện Thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel, PowerPoint để lập báo cáo và xử lý công việc Cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ HỒNG NGỌC BÌNH THUẬN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật Được đào tạo và nâng cao tay nghề thường xuyên Cơ hội thăng tiến rõ ràng theo năng lực Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện Được trang bị đầy đủ công cụ, thiết bị để phục vụ công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ HỒNG NGỌC BÌNH THUẬN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ HỒNG NGỌC BÌNH THUẬN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ HỒNG NGỌC BÌNH THUẬN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: D57 Châu Văn Liêm, Bắc Xuân An, Phường Xuân An, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

