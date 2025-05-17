Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH TM DV TPHOMES làm việc tại Bình Thuận thu nhập 7 - 9 Triệu

CÔNG TY TNHH TM DV TPHOMES
Ngày đăng tuyển: 17/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/06/2025
CÔNG TY TNHH TM DV TPHOMES

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH TM DV TPHOMES

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Thuận: 75a Lạc Long Quân, Tiến Thành, Phan Thiết, Thành phố Phan Thiết

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Địa chỉ: 73A Lạc Long Quân, Tiến Thành, Phan Thiết
Lương: 7.000.000đ – 9.000.000đ/tháng (bao ăn ở)
Giới tính: Nam
Tuổi: 22 - 30 tuổi
Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điện, nước, cơ sở vật chất tại cơ sở Homes Phan Thiết
Sửa chữa các thiết bị kỹ thuật khi có sự cố
Kiểm tra định kỳ và đảm bảo các thiết bị hoạt động ổn định
Hỗ trợ các công việc kỹ thuật khác khi cầ

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm hoặc biết các công việc kỹ thuật dân dụng cơ bản (điện, nước, máy móc).
Trung thực, có trách nhiệm và chịu được áp lực.
Ưu tiên ứng viên có thể ở lại tại chỗ làm việc.
Ứng viên có khả năng xử lý tình huống tốt

Tại CÔNG TY TNHH TM DV TPHOMES Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, giúp bạn phát triển kỹ năng và hòa nhập nhanh chóng.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện
Bao ăn ở tại homestay tiện nghi, sạch sẽ, tạo điều kiện sinh hoạt tốt nhất.
Bao ăn ở tại homestay tiện nghi
Đóng BHXH đầy đủ theo quy định, đảm bảo quyền lợi lâu dài cho người lao động.
Đóng BHXH đầy đủ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM DV TPHOMES

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TM DV TPHOMES

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 34 đường B4, An Lợi Đông, Thủ Đức, Hồ Chí Minh

