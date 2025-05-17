Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH TM DV TPHOMES làm việc tại Bình Thuận thu nhập 7 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH TM DV TPHOMES
Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Thuận: 75a Lạc Long Quân, Tiến Thành, Phan Thiết, Thành phố Phan Thiết
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Địa chỉ: 73A Lạc Long Quân, Tiến Thành, Phan Thiết
Lương: 7.000.000đ – 9.000.000đ/tháng (bao ăn ở)
Giới tính: Nam
Tuổi: 22 - 30 tuổi
Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điện, nước, cơ sở vật chất tại cơ sở Homes Phan Thiết
Sửa chữa các thiết bị kỹ thuật khi có sự cố
Kiểm tra định kỳ và đảm bảo các thiết bị hoạt động ổn định
Hỗ trợ các công việc kỹ thuật khác khi cầ
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm hoặc biết các công việc kỹ thuật dân dụng cơ bản (điện, nước, máy móc).
Trung thực, có trách nhiệm và chịu được áp lực.
Ưu tiên ứng viên có thể ở lại tại chỗ làm việc.
Tại CÔNG TY TNHH TM DV TPHOMES Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, giúp bạn phát triển kỹ năng và hòa nhập nhanh chóng.
Bao ăn ở tại homestay tiện nghi, sạch sẽ, tạo điều kiện sinh hoạt tốt nhất.
Đóng BHXH đầy đủ theo quy định, đảm bảo quyền lợi lâu dài cho người lao động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM DV TPHOMES
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
