Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH TM DV TPHOMES làm việc tại Bình Thuận thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Thuận: 75a Lạc Long Quân, Tiến Thành, Phan Thiết, Thành phố Phan Thiết

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Địa chỉ: 73A Lạc Long Quân, Tiến Thành, Phan Thiết

Lương: 7.000.000đ – 9.000.000đ/tháng (bao ăn ở)

Giới tính: Nam

Tuổi: 22 - 30 tuổi

Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điện, nước, cơ sở vật chất tại cơ sở Homes Phan Thiết

Sửa chữa các thiết bị kỹ thuật khi có sự cố

Kiểm tra định kỳ và đảm bảo các thiết bị hoạt động ổn định

Hỗ trợ các công việc kỹ thuật khác khi cầ

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm hoặc biết các công việc kỹ thuật dân dụng cơ bản (điện, nước, máy móc).

Trung thực, có trách nhiệm và chịu được áp lực.

Ưu tiên ứng viên có thể ở lại tại chỗ làm việc.

Ứng viên có khả năng xử lý tình huống tốt

Tại CÔNG TY TNHH TM DV TPHOMES Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, giúp bạn phát triển kỹ năng và hòa nhập nhanh chóng.

Bao ăn ở tại homestay tiện nghi, sạch sẽ, tạo điều kiện sinh hoạt tốt nhất.

Đóng BHXH đầy đủ theo quy định, đảm bảo quyền lợi lâu dài cho người lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM DV TPHOMES

