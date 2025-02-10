Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM làm việc tại Bình Thuận thu nhập Thỏa thuận

- Công tác bảo trì:

Theo dõi, giám sát nhà cung cấp dịch vụ trong suốt quá trình sửa chữa.

Theo dõi, vận hành, kiểm tra, bảo trì theo quy định của toàn hệ thống thiết bị máy móc của toàn bộ trung tâm thuộc quyền quản lý của Lotte Mart

- Công tác lắp đặt thiết bị mới:

Thực hiện lắp đặt, thay thế thiết bị máy móc mới theo hướng dẫn.

Sau khi lắp đặt: lập biên bản bàn giao, hướng dẫn sử dụng cho người sử dụng.

Lập phiếu lý lịch máy đối với thiết bị mới và ghi rõ đầy đủ thông tin trên phiếu.

- Công tác cải tiến

Đề xuất các ý tưởng cải tiến để nâng cao hiệu quả vận hành thiết bị, tiết kiệm chi phí, năng lượng, an toàn PCCC...

Thực hiện đúng và đầy đủ các tiêu chuẩn, quy trình quy định của công ty.

- Báo cáo các sự việc phát sinh trong bộ phận cho trợ lý giám sát/Giám sát kỹ thuật..