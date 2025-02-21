Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Kieufarm làm việc tại Bình Thuận thu nhập 8 - 12 Triệu

Công Ty TNHH Kieufarm
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
Công Ty TNHH Kieufarm

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công Ty TNHH Kieufarm

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Thuận: kiều farm bình thuận, thôn dân trí, xã thuận hòa, Hàm Thuận Bắc

- Ninh Thuận

- Lâm Đồng, Huyện Hàm Thuận Bắc

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Tham gia vào quá trình sản xuất dưa lưới từ giai đoạn gieo hạt đến thu hoạch và xử lý vườn, hệ thống tưới sau mỗi vụ thu hoạch;
Theo dõi quá trình vận hành hệ thống tưới; Bón phân đúng quy trình kỹ thuật;
Theo dõi tình trạng sức khỏe của cây trồng, kiểm tra sâu bệnh hại và đề xuất biện pháp xử lý kịp thời;
Tham gia vào quá trình nghiên cứu và thử nghiệm các phương pháp sản xuất mới để cải thiện chất lượng và sản lượng dưa lưới;
Phối hợp tốt với các bộ phận liên quan trong công việc, duy trì môi trường làm việc an toàn, hiệu quả.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Khoa học cây trồng, Trồng trọt, Nông học hoặc các chuyên ngành có liên quan;
Có kiến thức cơ bản về kỹ thuật trồng dưa lưới, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật;
Có tính kỹ luật tốt, khả năng làm việc nhóm tốt, chịu được áp lực công việc và có trách nhiệm cao;
Chấp nhận kỹ sư mới ra trường có đam mê về nông nghiệp, có tinh thần ham học hỏi.
Có thể ở lại (công ty có sắp xếp chỗ ở);
Thời gian làm việc: 06 ngày/tuần, từ thứ 2 đến thứ 7.

Tại Công Ty TNHH Kieufarm Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 8.000.000 - 10.000.000 đồng/tháng
Phụ cấp: di chuyển theo yêu cầu công việc.
Chế độ khác: Hưởng 10% lợi nhuận của farm quản lý ( mỗi kỹ sư quản lý tối thiểu 3.000m2)
Được xét thưởng và tăng lương hàng năm theo năng lực và hiệu quả công việc.
Có cơ hội thăng tiến, giữ những vị trí cao tại bộ phận kỹ thuật của chi nhánh.
BHXH theo quy định pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Kieufarm

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Kieufarm

Công Ty TNHH Kieufarm

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: C4 Villa An Phú Đông, P.An Phú Đông, Quận 12, Tp.HCM.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

