Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật Tòa Nhà thu nhập 11 - 14 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty cổ phần Memon
- Hà Nội: Nguyễn Khuyến, Văn Quán, Hà Đông
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 11 - 14 Triệu
Đảm bảo hệ thống cửa hàng, nhà máy hoạt động thông suốt, an toàn và hiệu quả;
Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát hệ thống trang thiết bị kỹ thuật của các cửa hàng bao gồm: Điện, nước, điều hòa, PCCC, camera, thang máy;
Sửa chữa, xử lý các sự cố kỹ thuật trong hệ thống;
Giám sát mọi hoạt động của nhà thầu, khách hàng trong việc lắp đặt, bảo trì bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống thiết bị trong các cửa hàng, đảm bảo không làm ảnh hưởng đến kết cấu và hệ thống thiết bị chung của Hệ thống.
Di chuyển giữa các cửa hàng tại Hà nội để kiểm tra, rà soát hệ thống.
Lắp đặt thiết bị văn phòng, đồ dùng, thiết bị điện nước theo yêu cầu.
Với Mức Lương 11 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tuổi: 25 - 35 tuổi
Biết cơ bản về điện
Biết thi công xây dựng cơ bản, Không ngại di chuyển các cửa hàng trong Hà Nội
Không yêu cầu bằng cấp
Có thể linh hoạt thời gian khi phát sinh sự cố ngoài giờ làm việc
Ưu tiên chưa có gia đình
Tại Công ty cổ phần Memon Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản hấp dẫn 11tr-14tr, thu nhập 12-16tr
Phụ cấp ăn: 20k/ngày
Thưởng doanh số
Tham gia BHXH
Thưởng các ngày Lễ, Tết...các chế độ phúc lợi
Được tham gia các lớp đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn và các kỹ năng.
Có cơ hội thăng tiến
Tham gia các hoạt động teambuilding, hoạt động văn hóa doanh nghiệp hàng tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Memon
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI