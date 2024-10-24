Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật Tòa Nhà thu nhập 11 - 14 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 11 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nguyễn Khuyến, Văn Quán, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 11 - 14 Triệu

Đảm bảo hệ thống cửa hàng, nhà máy hoạt động thông suốt, an toàn và hiệu quả; Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát hệ thống trang thiết bị kỹ thuật của các cửa hàng bao gồm: Điện, nước, điều hòa, PCCC, camera, thang máy; Sửa chữa, xử lý các sự cố kỹ thuật trong hệ thống; Giám sát mọi hoạt động của nhà thầu, khách hàng trong việc lắp đặt, bảo trì bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống thiết bị trong các cửa hàng, đảm bảo không làm ảnh hưởng đến kết cấu và hệ thống thiết bị chung của Hệ thống. Di chuyển giữa các cửa hàng tại Hà nội để kiểm tra, rà soát hệ thống. Lắp đặt thiết bị văn phòng, đồ dùng, thiết bị điện nước theo yêu cầu.

Đảm bảo hệ thống cửa hàng, nhà máy hoạt động thông suốt, an toàn và hiệu quả;

Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát hệ thống trang thiết bị kỹ thuật của các cửa hàng bao gồm: Điện, nước, điều hòa, PCCC, camera, thang máy;

Sửa chữa, xử lý các sự cố kỹ thuật trong hệ thống;

Giám sát mọi hoạt động của nhà thầu, khách hàng trong việc lắp đặt, bảo trì bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống thiết bị trong các cửa hàng, đảm bảo không làm ảnh hưởng đến kết cấu và hệ thống thiết bị chung của Hệ thống.

Di chuyển giữa các cửa hàng tại Hà nội để kiểm tra, rà soát hệ thống.

Lắp đặt thiết bị văn phòng, đồ dùng, thiết bị điện nước theo yêu cầu.

Với Mức Lương 11 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi: 25 - 35 tuổi Biết cơ bản về điện Biết thi công xây dựng cơ bản, Không ngại di chuyển các cửa hàng trong Hà Nội Không yêu cầu bằng cấp Có thể linh hoạt thời gian khi phát sinh sự cố ngoài giờ làm việc Ưu tiên chưa có gia đình

Tuổi: 25 - 35 tuổi

Biết cơ bản về điện

Biết thi công xây dựng cơ bản, Không ngại di chuyển các cửa hàng trong Hà Nội

Không yêu cầu bằng cấp

Có thể linh hoạt thời gian khi phát sinh sự cố ngoài giờ làm việc

Ưu tiên chưa có gia đình

Tại Công ty cổ phần Memon Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản hấp dẫn 11tr-14tr, thu nhập 12-16tr Phụ cấp ăn: 20k/ngày Thưởng doanh số Tham gia BHXH Thưởng các ngày Lễ, Tết...các chế độ phúc lợi Được tham gia các lớp đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn và các kỹ năng. Có cơ hội thăng tiến Tham gia các hoạt động teambuilding, hoạt động văn hóa doanh nghiệp hàng tháng

Lương cơ bản hấp dẫn 11tr-14tr, thu nhập 12-16tr

Phụ cấp ăn: 20k/ngày

Thưởng doanh số

Tham gia BHXH

Thưởng các ngày Lễ, Tết...các chế độ phúc lợi

Được tham gia các lớp đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn và các kỹ năng.

Có cơ hội thăng tiến

Tham gia các hoạt động teambuilding, hoạt động văn hóa doanh nghiệp hàng tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Memon

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin