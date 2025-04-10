Tuyển Cloud Engineer Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 USD

- Nghiên cứu, thiết kế,Tư vấn, triển khai tích hợp các giải pháp về bảo mật: Hệ thống Firewall, IPS, IDS, Endpoint Security, DDOS, NAC, Hệ thống quản lý sự kiện tập trung (SIEM), SoC, Hệ thống EDR/XDR, Hệ thống chống thất thoát dữ liệu DLP (Data Loss Prevention), Hệ thống quản lý truy cập đặc quyền (PAM – Privileged Access Management), PIM, Các giải pháp Security cho Ảo hóa & điện toán đám mây (Cloud Security)

- Hiểu biết và work được với các giải pháp về mạng gồm: Hệ thống mạng LAN/WAN/Campus, Hệ thống mạng cho trung tâm dữ liệu (Data Center), Hệ thống quản trị & giám sát (Monitoring system).

- Viết các tài liệu, quy trình quy định về an ninh bảo mật & an toàn thông tin cho việc ban hành. Giám sát tuân thủ các phòng ban, đơn vị cho các quy định, quy trình này.

- Xây dựng tiêu chuẩn ISO 27001 cho công ty.

- Cập nhật thông tin, phân tích các giải pháp, công nghệ, sản phẩm mới liên quan đến công việc được giao.

- Phân tích rủi ro và đưa ra hướng xử lý đối với các lỗ hỏng bảo mật được tìm ra. Đảm bảo mức độ an toàn cao nhất đối với dữ liệu, hệ thống.

- Đào tạo nhân viên, phòng ban nâng cao nhận thức về an toàn, bảo mật thông tin.