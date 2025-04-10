Tuyển Cloud Engineer Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 USD

Tuyển Cloud Engineer Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 USD

Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate
Ngày đăng tuyển: 10/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/05/2025
Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate

Cloud Engineer

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Cloud Engineer Tại Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate

Mức lương
2 - 4 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 315 Đường Trường Chinh, Khương Trung, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Cloud Engineer Với Mức Lương 2 - 4 USD

- Nghiên cứu, thiết kế,Tư vấn, triển khai tích hợp các giải pháp về bảo mật: Hệ thống Firewall, IPS, IDS, Endpoint Security, DDOS, NAC, Hệ thống quản lý sự kiện tập trung (SIEM), SoC, Hệ thống EDR/XDR, Hệ thống chống thất thoát dữ liệu DLP (Data Loss Prevention), Hệ thống quản lý truy cập đặc quyền (PAM – Privileged Access Management), PIM, Các giải pháp Security cho Ảo hóa & điện toán đám mây (Cloud Security)
- Hiểu biết và work được với các giải pháp về mạng gồm: Hệ thống mạng LAN/WAN/Campus, Hệ thống mạng cho trung tâm dữ liệu (Data Center), Hệ thống quản trị & giám sát (Monitoring system).
- Viết các tài liệu, quy trình quy định về an ninh bảo mật & an toàn thông tin cho việc ban hành. Giám sát tuân thủ các phòng ban, đơn vị cho các quy định, quy trình này.
- Xây dựng tiêu chuẩn ISO 27001 cho công ty.
- Cập nhật thông tin, phân tích các giải pháp, công nghệ, sản phẩm mới liên quan đến công việc được giao.
- Phân tích rủi ro và đưa ra hướng xử lý đối với các lỗ hỏng bảo mật được tìm ra. Đảm bảo mức độ an toàn cao nhất đối với dữ liệu, hệ thống.
- Đào tạo nhân viên, phòng ban nâng cao nhận thức về an toàn, bảo mật thông tin.

Với Mức Lương 2 - 4 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate

Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-cloud-engineer-thu-nhap-2-000-4-000-thang-tai-ha-noi-job349249
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng công ty

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate
Tuyển Kế toán công nợ Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate
Tuyển Thực tập sinh Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Atlas Industries (Vietnam) Limited
Tuyển Cloud Engineer Atlas Industries (Vietnam) Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Atlas Industries (Vietnam) Limited
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hoiio Pte Ltd
Tuyển Cloud Engineer Hoiio Pte Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Hoiio Pte Ltd
Hạn nộp: 02/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT IS Pro Company
Tuyển Cloud Engineer FPT IS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
FPT IS Pro Company
Hạn nộp: 27/09/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Coherent Vietnam
Tuyển Cloud Engineer Coherent Vietnam làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Coherent Vietnam
Hạn nộp: 18/09/2025
Đồng Nai Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Jazwares LLC - The Representative Officce of Jaz Toys HK Limited In Hanoi City
Tuyển Cloud Engineer Jazwares LLC - The Representative Officce of Jaz Toys HK Limited In Hanoi City làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Jazwares LLC - The Representative Officce of Jaz Toys HK Limited In Hanoi City
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Universal Scientific Industrial Việt Nam (USI Vietnam)
Tuyển Cloud Engineer Công Ty TNHH Universal Scientific Industrial Việt Nam (USI Vietnam) làm việc tại Hải Phòng thu nhập 600 - 15 USD
Công Ty TNHH Universal Scientific Industrial Việt Nam (USI Vietnam)
Hạn nộp: 17/09/2025
Hải Phòng Còn 2 ngày để ứng tuyển 600 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Spin Master (Việt Nam)/spin Master (Vietnam) Company Limited
Tuyển Cloud Engineer Công Ty TNHH Spin Master (Việt Nam)/spin Master (Vietnam) Company Limited làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Spin Master (Việt Nam)/spin Master (Vietnam) Company Limited
Hạn nộp: 12/09/2025
Hải Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH C-HAWK TECHNOLOGY VIỆT NAM
Tuyển Cloud Engineer CÔNG TY TNHH C-HAWK TECHNOLOGY VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH C-HAWK TECHNOLOGY VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/09/2025
Bình Dương Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thái Bình Dương
Tuyển Cloud Engineer Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thái Bình Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thái Bình Dương
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Obayashi Việt Nam
Tuyển Cloud Engineer Công Ty Obayashi Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 23 Triệu
Công Ty Obayashi Việt Nam
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Atlas Industries (Vietnam) Limited
Tuyển Cloud Engineer Atlas Industries (Vietnam) Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Atlas Industries (Vietnam) Limited
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hoiio Pte Ltd
Tuyển Cloud Engineer Hoiio Pte Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Hoiio Pte Ltd
Hạn nộp: 02/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT IS Pro Company
Tuyển Cloud Engineer FPT IS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
FPT IS Pro Company
Hạn nộp: 27/09/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Coherent Vietnam
Tuyển Cloud Engineer Coherent Vietnam làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Coherent Vietnam
Hạn nộp: 18/09/2025
Đồng Nai Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Jazwares LLC - The Representative Officce of Jaz Toys HK Limited In Hanoi City
Tuyển Cloud Engineer Jazwares LLC - The Representative Officce of Jaz Toys HK Limited In Hanoi City làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Jazwares LLC - The Representative Officce of Jaz Toys HK Limited In Hanoi City
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Universal Scientific Industrial Việt Nam (USI Vietnam)
Tuyển Cloud Engineer Công Ty TNHH Universal Scientific Industrial Việt Nam (USI Vietnam) làm việc tại Hải Phòng thu nhập 600 - 15 USD
Công Ty TNHH Universal Scientific Industrial Việt Nam (USI Vietnam)
Hạn nộp: 17/09/2025
Hải Phòng Còn 2 ngày để ứng tuyển 600 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Spin Master (Việt Nam)/spin Master (Vietnam) Company Limited
Tuyển Cloud Engineer Công Ty TNHH Spin Master (Việt Nam)/spin Master (Vietnam) Company Limited làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Spin Master (Việt Nam)/spin Master (Vietnam) Company Limited
Hạn nộp: 12/09/2025
Hải Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH C-HAWK TECHNOLOGY VIỆT NAM
Tuyển Cloud Engineer CÔNG TY TNHH C-HAWK TECHNOLOGY VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH C-HAWK TECHNOLOGY VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/09/2025
Bình Dương Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thái Bình Dương
Tuyển Cloud Engineer Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thái Bình Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thái Bình Dương
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Obayashi Việt Nam
Tuyển Cloud Engineer Công Ty Obayashi Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 23 Triệu
Công Ty Obayashi Việt Nam
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Cloud Engineer MOLEX VIETNAM CO., LTD. làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 1 USD MOLEX VIETNAM CO., LTD.
700 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Cloud Engineer Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 16 Triệu Navigos Search's Client
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Cloud Engineer Tetra Pak Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tetra Pak Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Cloud Engineer Air Liquide Viet Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Air Liquide Viet Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Cloud Engineer Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu Navigos Search's Client
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Cloud Engineer EDS International làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận EDS International
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Cloud Engineer Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 USD Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate
2 - 4 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Cloud Engineer Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 25 USD Navigos Search
17 - 25 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Cloud Engineer Công Ty TNHH Cedo Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Cedo Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Cloud Engineer Fushan Technology Vietnam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận Fushan Technology Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Cloud Engineer Công Ty TNHH Axinan Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 USD Công Ty TNHH Axinan Việt Nam
2 - 3 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Cloud Engineer Công Ty TNHH Axinan Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 USD Công Ty TNHH Axinan Việt Nam
2 - 3 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Cloud Engineer Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 25 USD Navigos Search's Client
2 - 25 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Cloud Engineer Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 25 USD Navigos Search's Client
2 - 25 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Cloud Engineer Brighton Investments JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Brighton Investments JSC
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Cloud Engineer Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Cloud Engineer CÔNG TY TNHH SOCOTEC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 1 USD CÔNG TY TNHH SOCOTEC VIỆT NAM
600 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Cloud Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NAMI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NAMI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Cloud Engineer CÔNG TY TNHH HUMAN CAPITAL PARTNERS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH HUMAN CAPITAL PARTNERS
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Cloud Engineer First Trust ACPA Vietnam CO., LTD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận First Trust ACPA Vietnam CO., LTD
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Cloud Engineer FPT IS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận FPT IS Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Cloud Engineer CÔNG TY TNHH NIDEC CHAUN CHOUNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 650 - 1 USD CÔNG TY TNHH NIDEC CHAUN CHOUNG VIỆT NAM
650 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Cloud Engineer FPT TELECOM làm việc tại Hà Nội thu nhập 810 - 11 USD FPT TELECOM
810 - 11 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Cloud Engineer Công Ty TNHH Ajax Systems Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Ajax Systems Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Cloud Engineer SEI Electronic Components (Vietnam), Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận SEI Electronic Components (Vietnam), Ltd.
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Cloud Engineer Công Ty TNHH Ajax Systems Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Ajax Systems Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Cloud Engineer Navigos Search' Client làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 USD Navigos Search' Client
2 - 3 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Cloud Engineer Dou Yee Enterprises(S) Pte Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Dou Yee Enterprises(S) Pte Ltd
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Cloud Engineer Panasonic Vietnam Co.,ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Panasonic Vietnam Co.,ltd
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Cloud Engineer Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 USD Navigos Search
15 - 20 USD Chưa có kinh nghiệm