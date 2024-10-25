Tuyển Nhân viên lái xe Công ty Cổ phần Dịch vụ B2B Sen Vàng làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 12 - 13 Triệu

Mức lương 12 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: nhà máy 250, phố và, hạp lĩnh, TP Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương 12 - 13 Triệu

- Nhận hàng tại kho, sắp xếp hàng hóa lên xe;

- Lái xe đi giao hàng tới trường học và hệ thống các nhà máy, bếp ăn công nghiệp, cangteen,...

- Giao hàng, ký nhận phiếu giao hàng, chuyển lại chứng từ giao hàng về công ty

- Các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý

Với Mức Lương 12 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm lái xe tải giao hàng;

Có bằng lái xe hạng C;

Tay lái vững, am hiểu và tuân thủ tốt Luật An toàn giao thông;

Tốt nghiệp trung cấp trở lên;

Thông thuộc đường trong nội thành Hà Nội.

Cẩn thận, trung thực, khỏe mạnh, tháo vát

Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ B2B Sen Vàng Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập 13 triệu

• Tháng lương 13, thưởng ngày Lễ Tết, kp, du lịch

• Các chế độ BHXH, BHYT theo Luật Lao động

• Môi trường làm việc thân thiện, năng động

• Các chế độ lương thưởng theo quy định công ty

• Nhiều cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ B2B Sen Vàng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin