Tuyển Nhân viên lái xe Công ty Cổ phần Dịch vụ B2B Sen Vàng làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 12 - 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên lái xe Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ B2B Sen Vàng
Mức lương
12 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: nhà máy 250, phố và, hạp lĩnh, TP Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương 12 - 13 Triệu
- Nhận hàng tại kho, sắp xếp hàng hóa lên xe;
- Lái xe đi giao hàng tới trường học và hệ thống các nhà máy, bếp ăn công nghiệp, cangteen,...
- Giao hàng, ký nhận phiếu giao hàng, chuyển lại chứng từ giao hàng về công ty
- Các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý
Với Mức Lương 12 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm lái xe tải giao hàng;
Có bằng lái xe hạng C;
Tay lái vững, am hiểu và tuân thủ tốt Luật An toàn giao thông;
Tốt nghiệp trung cấp trở lên;
Thông thuộc đường trong nội thành Hà Nội.
Cẩn thận, trung thực, khỏe mạnh, tháo vát
Có bằng lái xe hạng C;
Tay lái vững, am hiểu và tuân thủ tốt Luật An toàn giao thông;
Tốt nghiệp trung cấp trở lên;
Thông thuộc đường trong nội thành Hà Nội.
Cẩn thận, trung thực, khỏe mạnh, tháo vát
Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ B2B Sen Vàng Thì Được Hưởng Những Gì
• Thu nhập 13 triệu
• Tháng lương 13, thưởng ngày Lễ Tết, kp, du lịch
• Các chế độ BHXH, BHYT theo Luật Lao động
• Môi trường làm việc thân thiện, năng động
• Các chế độ lương thưởng theo quy định công ty
• Nhiều cơ hội thăng tiến
• Tháng lương 13, thưởng ngày Lễ Tết, kp, du lịch
• Các chế độ BHXH, BHYT theo Luật Lao động
• Môi trường làm việc thân thiện, năng động
• Các chế độ lương thưởng theo quy định công ty
• Nhiều cơ hội thăng tiến
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ B2B Sen Vàng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI