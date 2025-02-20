Tuyển Nhân viên lái xe Công Ty TNHH Ô Tô Soosan Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 500 - 1,000 USD

Tuyển Nhân viên lái xe Công Ty TNHH Ô Tô Soosan Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 500 - 1,000 USD

Công Ty TNHH Ô Tô Soosan Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
Công Ty TNHH Ô Tô Soosan Việt Nam

Nhân viên lái xe

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên lái xe Tại Công Ty TNHH Ô Tô Soosan Việt Nam

Mức lương
500 - 1,000 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: Cụm công nghiệp Hạp Lĩnh

- Phường Hạp Lĩnh

- Thành phố Bắc Ninh

- Tỉnh Bắc Ninh

- Việt Nam, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương 500 - 1,000 USD

- Làm việc ở phòng thiết kế, phát triển sản phẩm. Sản phẩm chính là tất cả các dòng xe sơ mi rơ mooc có mặt tại thị trường Việt Nam và các dòng xe đông lạnh, xe đóng thùng trên nền xe cơ sở (chassis). Ngoài ra đang phát triển thêm mảng sản xuất cẩu tự hành, cẩu trục gắn trên xe thân liền nhãn hiệu Soosan.
Công việc chính là thiết kế sản phẩm
- Vẽ trên autoCad 2D và solidwork 3D, làm bản vẽ sản xuất, định mức vật tư, tính toán các thông số theo quy định liên quan của cục đăng kiểm Việt Nam. Bóc tách vật tư các hệ thống cơ khí, thủy lực, điện trên các sản phẩm Crane
- Lập phương án triển khai, xây dựng các giải pháp nâng cấp hệ thống cơ khí, thủy lực, điện trên các sản phầm Crane.
- Giám sát quá trình thi công chạy thử thiết bị khi chế tạo.
- Thiết kế các sản phẩm tải chuyên dụng có lắp cẩu tự hành
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của TP.

Với Mức Lương 500 - 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Job Requirement
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành liên quan (ưu tiên người có kinh nghiệm về các thủy lực, điện cẩu tự hành… )

Tại Công Ty TNHH Ô Tô Soosan Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Ô Tô Soosan Việt Nam

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Ô Tô Soosan Việt Nam

Công Ty TNHH Ô Tô Soosan Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: CCN Hạp lĩnh, phường Hạp Lĩnh, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất