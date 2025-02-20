Tuyển Nhân viên lái xe Công Ty TNHH Ô Tô Soosan Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 500 - 1,000 USD

- Làm việc ở phòng thiết kế, phát triển sản phẩm. Sản phẩm chính là tất cả các dòng xe sơ mi rơ mooc có mặt tại thị trường Việt Nam và các dòng xe đông lạnh, xe đóng thùng trên nền xe cơ sở (chassis). Ngoài ra đang phát triển thêm mảng sản xuất cẩu tự hành, cẩu trục gắn trên xe thân liền nhãn hiệu Soosan.

Công việc chính là thiết kế sản phẩm

- Vẽ trên autoCad 2D và solidwork 3D, làm bản vẽ sản xuất, định mức vật tư, tính toán các thông số theo quy định liên quan của cục đăng kiểm Việt Nam. Bóc tách vật tư các hệ thống cơ khí, thủy lực, điện trên các sản phẩm Crane

- Lập phương án triển khai, xây dựng các giải pháp nâng cấp hệ thống cơ khí, thủy lực, điện trên các sản phầm Crane.

- Giám sát quá trình thi công chạy thử thiết bị khi chế tạo.

- Thiết kế các sản phẩm tải chuyên dụng có lắp cẩu tự hành

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của TP.