Tuyển Nhân viên lái xe Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà Pro Company làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 10 Triệu

Mức lương 10 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Số 3, Đường 8, KCN Vsip, Phường Phù Chẩn, Từ Sơn, Thành phố Bắc Ninh

Giao hàng cho Nhà phân phối:

Giao hàng cho Nhà phân phối:

Lấy đơn hàng, nhận hàng theo đơn

Vào viết hóa đơn và phiếu giao hàng

Đi giao hàng đến Nhà phân phối đúng và đầy đủ

2. Bảo quản xe:

Quản lý và bảo quản xe được phân công phụ trách, luôn luôn giữ gìn xe sạch sẽ

Bảo dưỡng, thay dầu đúng định kỳ

3. Làm thanh toán:

Gửi chứng từ làm thanh toán hàng tháng đúng thời gian

4. Báo cáo:

Báo cáo lộ trình xe đi hàng ngày

5. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.



Thời gian làm việc: Theo sự phân công của cấp trên theo đơn đặt hàng

Độ tuổi: dưới 50 tuổi

Có bằng lái xe hạng C trở lên

Tối thiểu 02 kinh nghiệm lái xe tải từ 3,5 tấn trở lên

Tác phong chỉn chu và sức khỏe tốt, nhanh nhẹn

Có thể làm thêm ngoài giờ khi có sự phân công từ cấp trên.

Tại Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 9,5 – 10 triệu/tháng (chưa bao gồm làm thêm)

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT,... theo quy định của Nhà nước

Môi trường làm việc thân thiện, sếp dễ tính, tự chủ và linh hoạt

Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của Công ty (Lễ, Tết, Lương tháng 13, Team building,...).

Cách Thức Ứng Tuyển

