Tuyển Nhân viên lái xe Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà Pro Company làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên lái xe Tại Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà Pro Company
Mức lương
10 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: Số 3, Đường 8, KCN Vsip, Phường Phù Chẩn, Từ Sơn, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương 10 - 10 Triệu
Giao hàng cho Nhà phân phối:
Lấy đơn hàng, nhận hàng theo đơn
Vào viết hóa đơn và phiếu giao hàng
Đi giao hàng đến Nhà phân phối đúng và đầy đủ
2. Bảo quản xe:
Quản lý và bảo quản xe được phân công phụ trách, luôn luôn giữ gìn xe sạch sẽ
Bảo dưỡng, thay dầu đúng định kỳ
3. Làm thanh toán:
Gửi chứng từ làm thanh toán hàng tháng đúng thời gian
4. Báo cáo:
Báo cáo lộ trình xe đi hàng ngày
5. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 10 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thời gian làm việc: Theo sự phân công của cấp trên theo đơn đặt hàng
Độ tuổi: dưới 50 tuổi
Có bằng lái xe hạng C trở lên
Tối thiểu 02 kinh nghiệm lái xe tải từ 3,5 tấn trở lên
Tác phong chỉn chu và sức khỏe tốt, nhanh nhẹn
Có thể làm thêm ngoài giờ khi có sự phân công từ cấp trên.
Độ tuổi: dưới 50 tuổi
Có bằng lái xe hạng C trở lên
Tối thiểu 02 kinh nghiệm lái xe tải từ 3,5 tấn trở lên
Tác phong chỉn chu và sức khỏe tốt, nhanh nhẹn
Có thể làm thêm ngoài giờ khi có sự phân công từ cấp trên.
Tại Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 9,5 – 10 triệu/tháng (chưa bao gồm làm thêm)
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT,... theo quy định của Nhà nước
Môi trường làm việc thân thiện, sếp dễ tính, tự chủ và linh hoạt
Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của Công ty (Lễ, Tết, Lương tháng 13, Team building,...).
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT,... theo quy định của Nhà nước
Môi trường làm việc thân thiện, sếp dễ tính, tự chủ và linh hoạt
Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của Công ty (Lễ, Tết, Lương tháng 13, Team building,...).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI