Tuyển Nhân viên lái xe Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà Pro Company làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 10 Triệu

Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà Pro Company
Ngày đăng tuyển: 30/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/12/2024
Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà Pro Company

Nhân viên lái xe

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên lái xe Tại Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà Pro Company

Mức lương
10 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: Số 3, Đường 8, KCN Vsip, Phường Phù Chẩn, Từ Sơn, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương 10 - 10 Triệu

Giao hàng cho Nhà phân phối:
Lấy đơn hàng, nhận hàng theo đơn
Vào viết hóa đơn và phiếu giao hàng
Đi giao hàng đến Nhà phân phối đúng và đầy đủ
2. Bảo quản xe:
Quản lý và bảo quản xe được phân công phụ trách, luôn luôn giữ gìn xe sạch sẽ
Bảo dưỡng, thay dầu đúng định kỳ
3. Làm thanh toán:
Gửi chứng từ làm thanh toán hàng tháng đúng thời gian
4. Báo cáo:
Báo cáo lộ trình xe đi hàng ngày
5. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thời gian làm việc: Theo sự phân công của cấp trên theo đơn đặt hàng
Độ tuổi: dưới 50 tuổi
Có bằng lái xe hạng C trở lên
Tối thiểu 02 kinh nghiệm lái xe tải từ 3,5 tấn trở lên
Tác phong chỉn chu và sức khỏe tốt, nhanh nhẹn
Có thể làm thêm ngoài giờ khi có sự phân công từ cấp trên.

Tại Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 9,5 – 10 triệu/tháng (chưa bao gồm làm thêm)
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT,... theo quy định của Nhà nước
Môi trường làm việc thân thiện, sếp dễ tính, tự chủ và linh hoạt
Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của Công ty (Lễ, Tết, Lương tháng 13, Team building,...).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà Pro Company

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 25-27 đường Trương Định, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

