Tuyển Nhân viên lái xe Công ty Cổ Phần Hà Nội - Hưng Yên làm việc tại Hưng Yên thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: KCN Phố Nối A, Văn Lâm

Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương Từ 10 Triệu

Lái xe tải 1.25t giao hàng từ Hưng Yên lên Hà Nội Giao hàng là các sản phẩm nước uống đóng thùng Chủ yếu giao hàng quanh khu vực Hưng Yên, Hà Nội Làm việc trong giờ hành chính

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm lái xe 2 năm trở lên Thông thạo đường phố khu vực Hà Nội Nhanh nhẹn, có sức khỏe Tốt nghiệp trung cấp trở lên

Tại Công ty Cổ Phần Hà Nội - Hưng Yên Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH Được hưởng các chế độ theo quy định Công ty Được thưởng hàng tháng khi hoàn thành tốt công việc được giao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Hà Nội - Hưng Yên

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.