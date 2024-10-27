Tuyển Nhân viên lái xe Công ty Cổ Phần Hà Nội - Hưng Yên làm việc tại Hưng Yên thu nhập Từ 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên lái xe Tại Công ty Cổ Phần Hà Nội - Hưng Yên
Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hưng Yên: KCN Phố Nối A, Văn Lâm
Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương Từ 10 Triệu
Lái xe tải 1.25t giao hàng từ Hưng Yên lên Hà Nội
Giao hàng là các sản phẩm nước uống đóng thùng
Chủ yếu giao hàng quanh khu vực Hưng Yên, Hà Nội
Làm việc trong giờ hành chính
Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm lái xe 2 năm trở lên Thông thạo đường phố khu vực Hà Nội Nhanh nhẹn, có sức khỏe Tốt nghiệp trung cấp trở lên
Kinh nghiệm lái xe 2 năm trở lên
Thông thạo đường phố khu vực Hà Nội
Nhanh nhẹn, có sức khỏe
Tốt nghiệp trung cấp trở lên
Tại Công ty Cổ Phần Hà Nội - Hưng Yên Thì Được Hưởng Những Gì
Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH Được hưởng các chế độ theo quy định Công ty Được thưởng hàng tháng khi hoàn thành tốt công việc được giao
Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH
Được hưởng các chế độ theo quy định Công ty
Được thưởng hàng tháng khi hoàn thành tốt công việc được giao
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Hà Nội - Hưng Yên
