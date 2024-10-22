Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BND STAR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 9 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BND STAR
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/10/2024
Nhân viên lái xe

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên lái xe Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BND STAR

Mức lương
Từ 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 12F1 đường DD5, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương Từ 9 Triệu

- Lái xe đưa đón theo lịch của GĐ và theo yêu cầu của Công ty.
- Phải thành thạo đường TP.HCM và các tỉnh lân cận.
- Bảo quản ô tô: thực hiện kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng, vệ sinh xe định kỳ;
- Quản lý giấy tờ xe ô tô; Đảm bảo xe luôn sạch sẽ và trong tình trạng sẵn sàng phục vụ.
- Có trách nhiệm tuân thủ Luật giao thông hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành, thực hiện lộ trình công tác với tinh thần trách nhiệm cao nhất.
- Công việc khác phát sinh theo sự chỉ đạo của GĐ hoặc BP. Hành chính Nhân sự.

Với Mức Lương Từ 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, tuổi từ 35 – 45. Bắt buộc Bằng B2 trở lên;
- Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên
- Vui vẻ, hòa đồng, tính cách cẩn trọng, chu đáo. Nhanh nhẹn trong xử lý tình huống.
- Sức khỏe tốt. Ngoại hình ưa nhìn.
- Ưu tiên nhà khu vực Quận Hóc Môn, Quận 12.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BND STAR Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng phép năm, chế độ nghỉ Lễ, Tết theo Luật lao động hiện hành.
- Được ký HĐLĐ và tham gia đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN.
- Môi trường làm việc thận thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BND STAR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BND STAR

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 12F1 đường DD5, Khu dân cư An Sương, Phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

