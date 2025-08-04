Tuyển Nhân viên lái xe Công Ty Cổ Phần Nhật Việt - Hãng Tàu Nhật Việt (VIETSUN LINES) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Nhật Việt - Hãng Tàu Nhật Việt (VIETSUN LINES)
Ngày đăng tuyển: 04/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/09/2025
Công Ty Cổ Phần Nhật Việt - Hãng Tàu Nhật Việt (VIETSUN LINES)

Nhân viên lái xe

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên lái xe Tại Công Ty Cổ Phần Nhật Việt - Hãng Tàu Nhật Việt (VIETSUN LINES)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 13

- 15 đường B4, P. An Khánh, TP. HCM

Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương Thỏa thuận

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
• Phối hợp cùng các Bp Hàng Nhập – Xuất và các khách hàng ngoài để tiếp nhận và điều động kế hoạch, theo dõi việc thực hiện kế hoạch của Lái xe Nhà đảm bảo kế hoạch vận chuyển hàng hoá đúng địa điểm, đúng thời gian, hiệu quả và an toàn.
• Chịu trách nhiệm điều phối kế hoạch cho từng xe, Doanh thu của toàn Đội xe VSHO sao cho đảm bảo lợi ích của Đội xe luôn hàng đầu. Đảm bảo yếu tố công bằng trong đội ngũ Lái xe.
• Kiểm tra, giám sát và đôn đốc việc thực hiện kế hoạch của từng xe, cập nhật thông tin để báo cáo theo yêu cầu của từng khách hàng cụ thể, đảm bảo uy tín dịch vụ của Cty/Đội xe.
• Kiểm tra, giám sát và đôn đốc đội ngũ Lái xe tuân thủ đúng qui định của Pháp luật/nội qui công ty/nội qui lái xe. Đảm bảo tuân thủ mọi yêu cầu của kho/khách hàng và hình ảnh thương hiệu của Công ty mọi lúc - mọi nơi.
• Tìm kiếm, phối hợp thông tin cùng BP Hàng Xuất – Nhập trong Cty để cung cấp kịp thời các thông tin về giá cước vận tải, cung đường vận chuyển,…..cho khách hàng khi có yêu cầu.
• Báo cáo hàng ngày cho Q. Lý, BGĐ Cty kế hoạch vận chuyển hàng hoá của Đội xe.
• Theo dõi các chi phí hoạt động hàng ngày của Phương tiện theo đúng lộ trình và chịu trách nhiệm kiểm tra, xét duyệt chặt chẽ các chi phí này.
• Tham mưu cho Q.Lý, BGĐ Cty về các vấn đề liên quan đến việc vận chuyển hàng hoá cho khách hàng. Tình hình thị trường hàng hoá và sự biến động của thị trường.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần Nhật Việt - Hãng Tàu Nhật Việt (VIETSUN LINES) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Nhật Việt - Hãng Tàu Nhật Việt (VIETSUN LINES)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Nhật Việt - Hãng Tàu Nhật Việt (VIETSUN LINES)

Công Ty Cổ Phần Nhật Việt - Hãng Tàu Nhật Việt (VIETSUN LINES)

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 13-15 đường B4, Khu đô thị Sala, P.An Lợi Đông, Q.2, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

