Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY TNHH EARTH VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH EARTH VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 02/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/08/2025
Nhân viên lái xe

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên lái xe Tại CÔNG TY TNHH EARTH VIỆT NAM

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 299/1 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Tân Sơn Hòa, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

1. Công việc chính – Lái xe phục vụ đội ngũ công ty
• Lái xe đưa đón nhân viên Sales, Marketing, Kỹ thuật, Giám đốc đi công tác tại các đại lý, khách hàng trong TP.HCM và các tỉnh.
• Hỗ trợ vận chuyển hàng mẫu, thiết bị âm thanh phục vụ hội nghị, huấn luyện kỹ thuật cho đại lý.
• Đảm bảo an toàn giao thông, bảo dưỡng xe định kỳ, giữ gìn vệ sinh xe sạch sẽ.
2. Công việc khác
• Hỗ trợ nhân viên kỹ thuật chuẩn bị dụng cụ, thiết bị khi đi giải quyết sự cố cho khách hàng.
• Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Bằng lái: B2 trở lên, tối thiểu 2 năm kinh nghiệm lái xe 7 chỗ, thuộc đường TP.HCM và các tỉnh lân cận.
• Sức khỏe: Tốt, không ngại làm việc linh hoạt (lái xe + hỗ trợ kho), có thể đi công tác ngắn ngày.
• Tính cách: Trung thực, cẩn thận, nhiệt tình, chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY TNHH EARTH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương từ 8 – 10 triệu.
• BHXH, BHYT, BHTN và các phúc lợi khác
• Lương tháng 13 theo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH EARTH VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH EARTH VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH EARTH VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 299/1 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Tân Sơn Hòa, TP Hồ Chí Minh

