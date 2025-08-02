Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY TNHH EARTH VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 299/1 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Tân Sơn Hòa, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

1. Công việc chính – Lái xe phục vụ đội ngũ công ty

• Lái xe đưa đón nhân viên Sales, Marketing, Kỹ thuật, Giám đốc đi công tác tại các đại lý, khách hàng trong TP.HCM và các tỉnh.

• Hỗ trợ vận chuyển hàng mẫu, thiết bị âm thanh phục vụ hội nghị, huấn luyện kỹ thuật cho đại lý.

• Đảm bảo an toàn giao thông, bảo dưỡng xe định kỳ, giữ gìn vệ sinh xe sạch sẽ.

2. Công việc khác

• Hỗ trợ nhân viên kỹ thuật chuẩn bị dụng cụ, thiết bị khi đi giải quyết sự cố cho khách hàng.

• Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Bằng lái: B2 trở lên, tối thiểu 2 năm kinh nghiệm lái xe 7 chỗ, thuộc đường TP.HCM và các tỉnh lân cận.

• Sức khỏe: Tốt, không ngại làm việc linh hoạt (lái xe + hỗ trợ kho), có thể đi công tác ngắn ngày.

• Tính cách: Trung thực, cẩn thận, nhiệt tình, chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY TNHH EARTH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương từ 8 – 10 triệu.

• BHXH, BHYT, BHTN và các phúc lợi khác

• Lương tháng 13 theo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH EARTH VIỆT NAM

