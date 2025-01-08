Tuyển Nhân viên Lễ tân Geleximco Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Lễ tân Tại Geleximco Group
- Hà Nội: 36 Phố Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
1. Công tác chuẩn bị trước khi bắt đầu ngày làm việc mới:
• Kiểm tra phòng làm việc của Ban lãnh đạo về các đầu mục: đảm bảo vệ sinh sạch sẽ, đồ dùng văn phòng phẩm, chuẩn bị hoa tươi;
• Kiểm tra phòng họp về các đầu mục: đảm bảo vệ sinh sạch sẽ, nước uống, cốc sử dụng trong cuộc họp;
• Kiểm tra khu vực sảnh: đảm bảo vệ sinh sạch sẽ, chuẩn bị hoa tươi, bàn ghế khách chờ.
2. Công việc trong ngày:
• Đón tiếp và đăng ký cho khách đến làm việc tại Tập đoàn;
• Nghe nhận điện thoại gọi đến và truyền thông tin đến bộ phận liên quan;
• Nhận bưu phẩm và chuyển đến bộ phận liên quan;
• Trình ký Ban lãnh đạo khi được yêu cầu;
• Xử lý các vấn đề phát sinh trong quyền hạn của Lễ tân.
3. Tham gia bộ phận tiếp đón, lễ tân tại các sự kiện của Tập đoàn khi được yêu cầu
4. Các công việc khác theo phân công của Chánh Văn phòng và Ban Tổng giám đốc.
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Geleximco Group Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Geleximco Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
