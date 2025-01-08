Tuyển Nhân viên Lễ tân Geleximco Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

1. Công tác chuẩn bị trước khi bắt đầu ngày làm việc mới:

• Kiểm tra phòng làm việc của Ban lãnh đạo về các đầu mục: đảm bảo vệ sinh sạch sẽ, đồ dùng văn phòng phẩm, chuẩn bị hoa tươi;

• Kiểm tra phòng họp về các đầu mục: đảm bảo vệ sinh sạch sẽ, nước uống, cốc sử dụng trong cuộc họp;

• Kiểm tra khu vực sảnh: đảm bảo vệ sinh sạch sẽ, chuẩn bị hoa tươi, bàn ghế khách chờ.

2. Công việc trong ngày:

• Đón tiếp và đăng ký cho khách đến làm việc tại Tập đoàn;

• Nghe nhận điện thoại gọi đến và truyền thông tin đến bộ phận liên quan;

• Nhận bưu phẩm và chuyển đến bộ phận liên quan;

• Trình ký Ban lãnh đạo khi được yêu cầu;

• Xử lý các vấn đề phát sinh trong quyền hạn của Lễ tân.

3. Tham gia bộ phận tiếp đón, lễ tân tại các sự kiện của Tập đoàn khi được yêu cầu

4. Các công việc khác theo phân công của Chánh Văn phòng và Ban Tổng giám đốc.