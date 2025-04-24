Tuyển Nhân viên Lễ tân CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU THUYỀN CAO CẤP CHÂU Á làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 7 - 8 Triệu

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU THUYỀN CAO CẤP CHÂU Á
Ngày đăng tuyển: 24/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/05/2025
Nhân viên Lễ tân

Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Quảng Ninh: TP Cẩm Phả, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Chào đón khách hàng, hướng dẫn chỗ ngồi và hỗ trợ đặt bàn.
Tiếp nhận và xử lý đặt bàn qua điện thoại, email hoặc trực tiếp.
Giới thiệu thực đơn, chương trình khuyến mãi, dịch vụ của nhà hàng cho khách hàng.
Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo quy trình phục vụ diễn ra suôn sẻ.
Hỗ trợ xử lý phản hồi và yêu cầu của khách hàng một cách chuyên nghiệp.
Theo dõi danh sách khách hàng VIP, khách quen và xây dựng mối quan hệ tốt với khách.
Đảm bảo khu vực lễ tân luôn gọn gàng, sạch sẽ và chuyên nghiệp.
Báo cáo công việc hàng ngày cho Quản lý Nhà hàng.

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp/cao đẳng/đại học chuyên ngành liên quan (Quản trị Nhà hàng – Khách sạn, Du lịch, Dịch vụ…).
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên trong ngành F&B/Hospitality.
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm
Ngoại hình ưa nhìn, không nói ngọng, nói lắp, không nói giọng địa phương.
Tiếng Anh giao tiếp tốt (phục vụ khách nước ngoài, hỗ trợ khách đặt bàn).
Tiếng Anh giao tiếp tốt
Kỹ năng giao tiếp tốt, phong thái chuyên nghiệp, thân thiện.
Có khả năng xử lý tình huống linh hoạt, tinh thần phục vụ khách hàng cao.
Thành thạo tin học văn phòng, ưu tiên biết sử dụng phần mềm quản lý nhà hàng (POS).

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU THUYỀN CAO CẤP CHÂU Á Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu suất kinh doanh.
Thưởng doanh số áp dụng cả trong thời gian thử việc.
Lương tháng 13 và thưởng các dịp lễ.
Cơ hội phát triển sự nghiệp trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.
Được đào tạo và làm việc trong một dự án tiềm năng, có cơ hội thăng tiến.
Sử dụng dịch vụ của Tập đoàn với mức giá ưu đãi dành cho nhân viên.
Chế độ phúc lợi đầy đủ theo chính sách chung của Tập đoàn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU THUYỀN CAO CẤP CHÂU Á

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, Ga Cảng tàu khách Quốc tế Hạ Long, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

