Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN SAQUILA HOSPITALITY làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Lễ tân Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SAQUILA HOSPITALITY
- Quảng Ninh: Số 68
- Khu đô thị Đông Hùng Thắng, Đường Cái Dăm, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Tp Hạ Long, Huyện Quảng Ninh
Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Kiểm tra toàn bộ quầy, xem xét sổ giao ban, xem xét các máy móc, các loại dụng cụ của thu ngân trong tình trạng hoạt động tốt.
Xem xét định mức tiền lẻ, đổi cho đủ định mức với phòng Kế toán
Kiểm tra thiết bị, vệ sinh, việc bài trí trong các khu vự công cộng, khu vực lễ tân.
Thực hiện thủ tục đón trả khách, liên hệ lái xe đón khách, chỉ dẫn khách ra xe và xác nhận và giải quyết thông tin khi khách thay đổi điểm trả khách
Chỉ dẫn khách vào khu vực bàn chỉ định, cung cấp các thông tin về dịch vụ trên du thuyền.
Hướng dẫn khách tham quan tại các điểm tham quan theo lịch trình
Tiếp nhận và xử lý các phản hồi, phàn nàn của khách hàng cùng với quản lý du thuyền
Tiếp nhận và chuyển tải thông tin chung từ các bộ phận văn phòng tới các bộ phận trên du thuyền
Thực hiện quy trình thanh toán cho khách
Ghi các nội dung vướng mắc vào sổ giao ban cho ca sau
Kiểm đếm tiền và nộp cho người nhận theo biểu mẫu của công ty
In báo cáo ca, setllemen và các giao dịch thẻ
In các báo cáo bán hàng vào cuối ngày
Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SAQUILA HOSPITALITY Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
Được hưởng các chế độ phúc lợi của Công ty: Thưởng Lễ, Tết, thể thao, teambuilding…v…v…
Được nghỉ phép, nghỉ tuần và các ngày nghỉ Lễ theo quy định.
Được trang bị đầy đủ điều kiện làm việc
Được xét thưởng theo hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh
Có cơ hội làm việc để phát huy phát triển bản thân.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SAQUILA HOSPITALITY
