Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN SAQUILA HOSPITALITY làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 8 - 15 Triệu

Kiểm tra toàn bộ quầy, xem xét sổ giao ban, xem xét các máy móc, các loại dụng cụ của thu ngân trong tình trạng hoạt động tốt.

Xem xét định mức tiền lẻ, đổi cho đủ định mức với phòng Kế toán

Kiểm tra thiết bị, vệ sinh, việc bài trí trong các khu vự công cộng, khu vực lễ tân.

Thực hiện thủ tục đón trả khách, liên hệ lái xe đón khách, chỉ dẫn khách ra xe và xác nhận và giải quyết thông tin khi khách thay đổi điểm trả khách

Chỉ dẫn khách vào khu vực bàn chỉ định, cung cấp các thông tin về dịch vụ trên du thuyền.

Hướng dẫn khách tham quan tại các điểm tham quan theo lịch trình

Tiếp nhận và xử lý các phản hồi, phàn nàn của khách hàng cùng với quản lý du thuyền

Tiếp nhận và chuyển tải thông tin chung từ các bộ phận văn phòng tới các bộ phận trên du thuyền

Thực hiện quy trình thanh toán cho khách

Ghi các nội dung vướng mắc vào sổ giao ban cho ca sau

Kiểm đếm tiền và nộp cho người nhận theo biểu mẫu của công ty

In báo cáo ca, setllemen và các giao dịch thẻ

In các báo cáo bán hàng vào cuối ngày

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.