Tuyển Nhân viên Lễ tân Trung tâm Công nghệ cao Tazama Premium Care làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 700 USD

● Quản lý toà nhà, cơ sở vật chất, trang thiết bị:

- Làm việc cùng các bộ phận liên quan đảm bảo duy trì cơ sở vật chất, trang thiết bị luôn trong tình trạng hoạt động tốt và được xử lý kịp thời

- Giám sát và kiểm tra theo dõi việc xuất/nhập vật tư để đảm bảo việc vận hành.

- Giám sát và kiểm tra theo dõi thường xuyên tình trạng vệ sinh tại trung tâm.

● Quản lý nhân viên cấp dưới, sắp xếp lịch làm việc:

- Quản lý nhân viên đảm bảo thực hiện đúng các quy trình được ban hành, thường xuyên kiểm tra nhắc nhở nhân viên hoàn thành các công việc được giao

- Đào tạo nhân viên cấp dưới nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm phục vụ cho Khách hàng được tốt nhất.

- Sắp xếp lịch làm việc cho nhân viên để đảm bảo luồng công việc được thực hiện đúng tiến độ hằng ngày.

● Hỗ trợ tư vấn khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của công ty để đạt KPIs chung của từng cơ sở

● Tiếp nhận và xử lý các thông tin phản ánh của khách hàng. Đề xuất giải pháp tối ưu nhằm để khách hàng hài lòng dịch vụ của công ty:

● Tham gia triển khai các nghiệp vụ nhân sự/Khách hàng/Học viên theo quy trình:

- Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến khách hàng: check in thẻ, kiểm soát buổi học học viên, booking lịch học, làm hợp đồng, bàn giao hợp đồng, giáo án, thẻ học viên cho khách hàng,...

- Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến nội bộ: kiểm soát buổi dạy của giáo viên, điều phối, kiểm soát giờ học các lớp tại trung tâm,...