Tuyển Nhân viên Lễ tân MYGYM CIPUTRA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 44 Yên Phụ, Ba Đình, Hà Nội, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp đón học viên và Phụ huynh đến học

Giải đáp thắc mắc của Phụ huynh khi cần

Trực page Facebook

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm

Có nhận sinh viên đang đi học

Kỹ năng tiếng Anh CƠ BẢN (nghe, nói giao tiếp cơ bản, TỰ TIN GIAO TIẾP).

Sáng: 8h30-12h, chiều 14h00-19h00

Tại MYGYM CIPUTRA Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng trong các dịp lễ tết và thưởng năm nếu đạt KPI.

BHXH và quy chế nghỉ phép theo quy định nhà nước.

Teambuilding vui chơi cùng công ty hàng năm.

Môi trường làm việc hiện đại, trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp.

Sau khi đào tạo, được cấp bằng chứng chỉ Quốc tế từ Mỹ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại MYGYM CIPUTRA

