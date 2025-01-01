Tuyển Nhân viên Lễ tân MYGYM CIPUTRA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Lễ tân Tại MYGYM CIPUTRA
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 44 Yên Phụ, Ba Đình, Hà Nội, Ba Đình, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương Thỏa thuận
Tiếp đón học viên và Phụ huynh đến học
Giải đáp thắc mắc của Phụ huynh khi cần
Trực page Facebook
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm
Có nhận sinh viên đang đi học
Kỹ năng tiếng Anh CƠ BẢN (nghe, nói giao tiếp cơ bản, TỰ TIN GIAO TIẾP).
Sáng: 8h30-12h, chiều 14h00-19h00
Tại MYGYM CIPUTRA Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng trong các dịp lễ tết và thưởng năm nếu đạt KPI.
BHXH và quy chế nghỉ phép theo quy định nhà nước.
Teambuilding vui chơi cùng công ty hàng năm.
Môi trường làm việc hiện đại, trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp.
Sau khi đào tạo, được cấp bằng chứng chỉ Quốc tế từ Mỹ.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại MYGYM CIPUTRA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
