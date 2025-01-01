Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ Ama làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu B Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Thực hiện các công việc hành chính văn phòng, hỗ trợ các bộ phận khác trong công ty.

Quản lý, sắp xếp, lưu trữ hồ sơ, tài liệu.

Tiếp nhận và xử lý thông tin, thư từ, điện thoại.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, chuyên ngành hành chính văn phòng hoặc các ngành nghề liên quan.

Có kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, hoạt bát.

Khả năng sắp xếp công việc hiệu quả.

Khả năng xử lý tình huống tốt.

Tại Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ Ama Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding.

Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ Ama

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.