Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty Cổ phần Tập đoàn Thực phẩm AUVI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 3 phố Vũ Đức Thận, phường Việt Hưng, Long Biên, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

1. Công tác Lễ tân:

- Trực quầy lễ tân, trực điện thoại, trả lời điện thoại khách hàng...

- Tiếp đón khách tới làm việc tại công ty, liên hệ với các bộ phận.

- Quản lý phòng họp ; Thực hiện công tác tổ chức chuẩn bị cho cuộc họp, hội thảo, sự kiện của Ban Tổng Giám đốc; quản lý tài sản thiết bị phòng họp.

- Quản lý thư từ, bưu phẩm.

2. Công tác Hành chính:

- Đảm bảo vệ sinh văn phòng, cảnh quan làm việc.

- Mua sắm, quản lý cấp phát văn phòng phẩm.

- Thực hiện các thủ tục thanh toán chi phí hành chính.

- Quản lý hồ sơ, văn bản đi đến.

- Tham gia tổ chức các hoạt động phong trào chung của Công ty.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên.

- Nữ, ngoại hình ưa nhìn.

- Giao tiếp tốt, hòa đồng với mọi người, có tính chủ động trong công việc.

- Tính hướng ngoại; năng nổ các hoạt động chung.

- Biết sử dụng Word - Excel thành thạo.

- Ưu tiên đã có kinh nghiệm Lễ tân - Hành chính.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thực phẩm AUVI Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 8.000.000 - 12.000.000 VNĐ tùy năng lực.

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và năng động.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi dành cho CBNV theo quy định của Công ty: đóng BHXH, BHYT đầy đủ sau thử việc, nghỉ Lễ, Tết theo quy định nhà nước, tháng lương 13, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thực phẩm AUVI

