Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty Cổ phần Tập đoàn Thực phẩm AUVI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thực phẩm AUVI
Ngày đăng tuyển: 03/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/03/2025
Nhân viên Lễ tân

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Lễ tân Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thực phẩm AUVI

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 3 phố Vũ Đức Thận, phường Việt Hưng, Long Biên, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

1. Công tác Lễ tân:
- Trực quầy lễ tân, trực điện thoại, trả lời điện thoại khách hàng...
- Tiếp đón khách tới làm việc tại công ty, liên hệ với các bộ phận.
- Quản lý phòng họp ; Thực hiện công tác tổ chức chuẩn bị cho cuộc họp, hội thảo, sự kiện của Ban Tổng Giám đốc; quản lý tài sản thiết bị phòng họp.
- Quản lý thư từ, bưu phẩm.
2. Công tác Hành chính:
- Đảm bảo vệ sinh văn phòng, cảnh quan làm việc.
- Mua sắm, quản lý cấp phát văn phòng phẩm.
- Thực hiện các thủ tục thanh toán chi phí hành chính.
- Quản lý hồ sơ, văn bản đi đến.
- Tham gia tổ chức các hoạt động phong trào chung của Công ty.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên.
- Nữ, ngoại hình ưa nhìn.
- Giao tiếp tốt, hòa đồng với mọi người, có tính chủ động trong công việc.
- Tính hướng ngoại; năng nổ các hoạt động chung.
- Biết sử dụng Word - Excel thành thạo.
- Ưu tiên đã có kinh nghiệm Lễ tân - Hành chính.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thực phẩm AUVI Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 8.000.000 - 12.000.000 VNĐ tùy năng lực.
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và năng động.
- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi dành cho CBNV theo quy định của Công ty: đóng BHXH, BHYT đầy đủ sau thử việc, nghỉ Lễ, Tết theo quy định nhà nước, tháng lương 13, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thực phẩm AUVI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thực phẩm AUVI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, tòa nhà H10, ngõ 475 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

