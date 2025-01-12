Tuyển Nhân viên Lễ tân Trung tâm Music Talent làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Biệt thự 5,BT1 - KĐT An Sinh Mỹ Đình 1, ngõ 47 Lưu Hữu Phước, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, HN, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương Thỏa thuận

- Đón tiếp và đưa học sinh lên lớp học tại cơ sở.

- Hỗ trợ quản lý cơ sở về các công việc chung tại cơ sở (tư vấn và sắp xếp lớp học, nhắc lịch học sinh-giáo viên, đăng bài trên page cơ sở, làm báo cáo, xuất nhập thu chi, kho bãi,...tại cơ sở)

- Hỗ trợ các sự kiện, chương trình do Công ty tổ chức.

-Thời gian làm việc: (Ca chiều tối: 16h00->20h45/hết lớp) & linh động hai ngày Thứ 7+ Chủ nhật do Quản lý cơ sở phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ngoại hình ưa nhìn, không nói ngọng.

- Sử dụng thành thạo các kĩ năng tin học văn phòng cơ bản.

- Nhiệt huyết, trung thực, nhanh nhẹn có tinh thần phấn đấu.

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên

Tại Trung tâm Music Talent Thì Được Hưởng Những Gì

Thoả thuận khởi điểm: 18.000đ/1 giờ (được chọn thời gian nghỉ 1 ngày linh động trong tuần )

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trung tâm Music Talent

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.