Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH NHA KHOA SEN SMILE làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Lễ tân Tại CÔNG TY TNHH NHA KHOA SEN SMILE
Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 299 Nguyễn Khang, Cầu Giấy, HN, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương Từ 10 Triệu
- Chào đón khách hàng, trực quầy, check lịch hẹn của khách.
- Chăm sóc khách hàng.
- Nhập thông tin khách hàng vào phần mềm, in hóa đơn bán hàng (nếu có)
- 1 số công việc hành chính văn phòng khác.
Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nhanh nhẹn, trung thực, ngoại hình ưa nhìn
Tại CÔNG TY TNHH NHA KHOA SEN SMILE Thì Được Hưởng Những Gì
- Có cơ hội được đào tạo, hướng dẫn công việc cụ thể, tỉ mỉ, chi tiết.
- Mức lương: lương cứng + phụ cấp ăn trưa + phụ cấp trách nhiệm. Thu nhập 7-15 triệu/tháng (tùy thuộc khả năng)
- Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định của Luật lao động, hưởng đãi ngộ xứng đáng, làm việc trong môi trường phát triển và lành mạnh;
- Hoạt động ngoại khóa theo quy định của Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NHA KHOA SEN SMILE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
