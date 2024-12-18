Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH NHA KHOA SEN SMILE làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 299 Nguyễn Khang, Cầu Giấy, HN, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương Từ 10 Triệu

- Chào đón khách hàng, trực quầy, check lịch hẹn của khách.

- Chăm sóc khách hàng.

- Nhập thông tin khách hàng vào phần mềm, in hóa đơn bán hàng (nếu có)

- 1 số công việc hành chính văn phòng khác.

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nhanh nhẹn, trung thực, ngoại hình ưa nhìn

- Ưu tiên nữ

- Có kỹ năng tin học văn phòng cơ bản Word, Excel.

Tại CÔNG TY TNHH NHA KHOA SEN SMILE Thì Được Hưởng Những Gì

- Có cơ hội được đào tạo, hướng dẫn công việc cụ thể, tỉ mỉ, chi tiết.

- Mức lương: lương cứng + phụ cấp ăn trưa + phụ cấp trách nhiệm. Thu nhập 7-15 triệu/tháng (tùy thuộc khả năng)

- Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định của Luật lao động, hưởng đãi ngộ xứng đáng, làm việc trong môi trường phát triển và lành mạnh;

- Hoạt động ngoại khóa theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NHA KHOA SEN SMILE

