Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ GIAO THÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ GIAO THÔNG
Ngày đăng tuyển: 25/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ GIAO THÔNG

Nhân viên Lễ tân

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Lễ tân Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ GIAO THÔNG

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương Thỏa thuận

- Công tác văn thư, lưu trữ;
- Công tác trực tổng đài và đón tiếp khách
- Công tác chuẩn bị phòng họp
- Công tác chấm công văn phòng HN
- Công tác mua sắm hàng hóa, thuê dịch vụ
- Công tác hành chính, lễ tân khác: đặt vé máy bay, phối hợp tổ chứ sự kiện...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ học vấn: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành quản trị hành chính văn phòng, văn thư lưu trữ, ngoại ngữ, khoa học xã hội
2. Kinh nghiệm: Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong công tác lễ tân
3. Kiến thức:
- Nắm vững và vận dụng tốt các kiến thức về văn thư lưu trữ
- Nắm rõ trình tự thực hiện của quá trình quản lý văn bản đến và văn bản đi
- Hiểu biết về quy định của pháp luật liên quan đến thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản
4. Kỹ năng:
- Khả năng tổ chức và sắp xếp công việc tốt.
- Kỹ năng giao tiếp và trao đổi thông tin tốt.
- Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính tốt.
- Thành thạo các phần mềm tin học văn phòng (MS Word, Excel,...)
5. Tố chất cá nhân:
- Cẩn thận, nhiệt tình và chăm chỉ
- Nhẹ nhàng, mềm mỏng, linh hoạt và khéo léo trong ứng xử.
- Thân thiện, trung thực và hòa nhã.
- Chu đáo, quan tâm và luôn sẵn sàng hỗ trợ người khác.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ GIAO THÔNG Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng mức thu nhập cạnh tranh so với thị trường lao động.
Được hỗ trợ các phương tiện, trang bị và chi phí cần thiết để thực hiện công việc.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, cởi mở, năng động, sáng tạo, luôn ghi nhận khả năng và sự đóng góp của mỗi cá nhân và nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp.
Được hưởng đầy đủ các chế độ chính sách theo quy định pháp luật.
Được hưởng các chính sách khuyến khích động viên của công ty (thưởng tất cả các ngày lễ tết trong năm, thăm quan nghỉ mát, sinh nhật, hiếu hỉ, sinh con, ốm đau, giải thưởng cuối năm...).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ GIAO THÔNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ GIAO THÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ GIAO THÔNG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 2/201 đường Ngô Quyền, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

