Tuyển Nhân viên Lễ tân FUJI SPA CENTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Lễ tân Tại FUJI SPA CENTER
Mức lương
10 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: BT F11, Xuân Tảo, Ngoại Giao Đoàn, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 10 - 11 Triệu
Tiếp đón khách hàng check in/ Check out
Tư vấn dịch vụ phù hợp cho khách hàng lựa chọn
Đưa phiếu thông tin cho khách điền thông tin và lựa chọn tinh dầu
Giới thiệu và bán các gói combo gói thẻ ưu đãi (10%)
Xin feedback khách hàng sau khi sử dụng xong dịch vụ của Fuji
Với Mức Lương 10 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ từ 20-30 tuổi
Tiếng Anh giao tiếp (bắt buộc)
CV ứng viên có ảnh
Ngoại hình dễ nhìn, nhanh nhẹn
Có khát vọng thăng tiến, gắn bó
Tại FUJI SPA CENTER Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương ca part-time: 40.000-45.000 VNĐ/ tùy vào năng lực ứng viên
Mức lương ca full-time 8 tiếng: 9.500.000-10.500.000 VNĐ
Mức lương ca > 8 tiếng: Sẽ trao đổi sau nếu ứng viên có nhu cầu
Bảo hiểm xã hội (với ứng viên làm ca từ 8 tiếng/ ngày)
Chế độ lương tháng 13, sinh nhật, du lịch, Year end Party ....
Môi trường trẻ trung, năng động
Có chỗ ở lại cho cán bộ nhân viên
1 tháng được nghỉ 4 ngày ( hạn chế nghỉ thứ 7,chủ nhật)
Thử việc 1 tháng hưởng 85%
Được tiếp xúc với nhiều khách nước ngoài (70% khách nước ngoài)
Lộ trình thăng tiến lên các vị trí cao hơn: Phụ trách quầy, Phó quản lý, Quản lý
Cách Thức Ứng Tuyển Tại FUJI SPA CENTER
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
