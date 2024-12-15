Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty Cổ phần Dịch vụ Y tế SBB làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 499 Trần Khát Chân, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Thực hiện các thủ tục chào, tiếp đón khách hàng tại nơi khám chữa bệnh

Thực hiện các công tác hỗ trợ, chỉ dẫn khách hàng đến các vị trí chuyên khoa.

Kiểm tra hồ sơ khám, chứng từ của khách hàng/đối tác khi đến khám sức khỏe

Theo dõi, kiểm tra chứng từ thanh toán, báo cáo tình hình doanh thu mỗi ngày

Hoàn thiện hồ sơ khách hàng theo yêu cầu

Phối hợp với các phòng ban, bộ phận khác để thực hiện các công việc liên quan

Thực hiện các công việc phát sinh khác khi được yêu cầu

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng quan sát, bao quát công việc tốt, tác phong nhanh nhẹn

Giao tiếp tự tin, không nói lắp, không nói ngọng, không nói giọng địa phương

Chăm chỉ, trung thực, cẩn thận, chu đáo, có thái độ chủ động trong công việc

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực y tế

Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Y tế SBB Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 8 - 10 triệu

Phụ cấp ăn trưa 30 ngàn VNĐ/ngày, phụ cấp gói khám sức khỏe lưu động: 50 ngàn VNĐ/ngày

Được tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về chuyên môn

Xét tăng lương định kỳ hàng năm theo kết quả thực hiện công việc

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN sau thời gian thử việc

Được tham gia khám sức khỏe tổng quát hàng năm của Công ty với giá trị lên đến 5 triệu VNĐ/người

Được tham gia các chương trình Team Building, du lịch hàng năm của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Y tế SBB

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.