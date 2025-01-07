Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty cổ phần đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Y&Y làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 6 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Lễ tân Tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Y&Y
Mức lương
5 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Vincom Plaza Long Biên, Long Biên, Quận Long Biên
Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 5 - 6 Triệu
Tiếp đón, hướng dẫn và hỗ trợ khách hàng tham quan showroom.
Giới thiệu, tư vấn thông tin về sản phẩm nội thất và các chương trình khuyến mãi.
Ghi nhận thông tin khách hàng và phối hợp với bộ phận kinh doanh để chốt đơn hàng.
Duy trì khu vực lễ tân gọn gàng, chuyên nghiệp; quản lý tài liệu, ấn phẩm bán hàng.
Hỗ trợ các thủ tục liên quan đến đơn hàng, hợp đồng, và thanh toán
Thực hiện các công việc hành chính văn thư khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo
Với Mức Lương 5 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giao tiếp tốt, ngoại hình ưa nhìn, thái độ niềm nở.
Có kiến thức cơ bản về nội thất hoặc sẵn sàng học hỏi.
Sử dụng thành thạo máy tính và phần mềm văn phòng.
Khéo léo, cẩn thận, tỉ mỉ, biết pha trà, cắm hoa.
Tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Y&Y Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập hấp dẫn: Fulltime 8-10 triệu / Part time: 4-5 triệu + Phụ cấp + KPI
Nhận 100% lương khi thử việc (2 tháng)
Nhân viên chính thức được đóng BHXH đầy đủ và du lịch hàng năm
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội phát triển.
Được đào tạo về sản phẩm và kỹ năng bán hàng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Y&Y
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI