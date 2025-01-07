Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty cổ phần đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Y&Y làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 6 Triệu

Mức lương 5 - 6 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Vincom Plaza Long Biên, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 5 - 6 Triệu

Tiếp đón, hướng dẫn và hỗ trợ khách hàng tham quan showroom.

Giới thiệu, tư vấn thông tin về sản phẩm nội thất và các chương trình khuyến mãi.

Ghi nhận thông tin khách hàng và phối hợp với bộ phận kinh doanh để chốt đơn hàng.

Duy trì khu vực lễ tân gọn gàng, chuyên nghiệp; quản lý tài liệu, ấn phẩm bán hàng.

Hỗ trợ các thủ tục liên quan đến đơn hàng, hợp đồng, và thanh toán

Thực hiện các công việc hành chính văn thư khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo

Với Mức Lương 5 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giao tiếp tốt, ngoại hình ưa nhìn, thái độ niềm nở.

Có kiến thức cơ bản về nội thất hoặc sẵn sàng học hỏi.

Sử dụng thành thạo máy tính và phần mềm văn phòng.

Khéo léo, cẩn thận, tỉ mỉ, biết pha trà, cắm hoa.

Tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Y&Y Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: Fulltime 8-10 triệu / Part time: 4-5 triệu + Phụ cấp + KPI

Nhận 100% lương khi thử việc (2 tháng)

Nhân viên chính thức được đóng BHXH đầy đủ và du lịch hàng năm

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội phát triển.

Được đào tạo về sản phẩm và kỹ năng bán hàng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Y&Y

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin