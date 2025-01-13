Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Lễ tân Tại CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH
- Hà Nội: 124 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương Thỏa thuận
Đón tiếp khách đến thăm quan sa bàn dự án bất động sản của Công ty
Sắp xếp phòng họp, lịch họp
Thực hiện bao quát công việc văn phòng: gọn gàng, ngăn nắp, giám sát thực hiện theo đúng nội quy, quy định của Công ty
Các công việc hành chính, văn thư: tiếp nhận, xử lý các công văn, thư từ của bộ phận, lưu trữ hồ sơ của bộ phận.
Thực hiện đặt văn phòng phẩm.
Hỗ trợ Bộ phận kinh doanh các công tác: tiếp đón khách, hướng dẫn khách hàng các thủ tục liên quan đến việc mua bán bất động sản
Các công việc khác theo sự chỉ đạo của Ban lãnh đạo
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ngoại hình ưa nhìn, nhanh nhẹn
Có kinh nghiệm tại vị trí tương đương là 1 lợi thế (không bắt buộc)
Sử dụng thành thạo kỹ năng tin học văn phòng.
Kỹ năng giao tiếp tốt.
Tại CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì
Ăn trưa miễn phí tại căng tin của Tập đoàn
Thưởng tháng lương 13, thưởng theo kết quả làm việc, thưởng các ngày Lễ trong năm.
Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN
Đầy đủ các chế độ Công đoàn: hiếu hỉ, ốm đau, thai sản,...
Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm và tham gia các sự kiện của Tập đoàn
Được chiết khấu cao khi mua các sản phẩm của Tập đoàn
Được tài trợ chi phí (vé máy bay, lưu trú, ăn uống, đi lại) khi đi công tác (nếu có)
Chính sách thưởng dành cho con CBNV khi đạt thành tích học tập tốt
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại và nhiều cơ hội thăng tiến
Thời gian làm việc: 8h-17h từ thứ 2 – thứ 7. Trong tháng được nghỉ 2 ngày Chủ nhật và đi làm 2 ngày Chủ nhật (nghỉ bù vào 1 ngày khác trong tuần)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI