Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 124 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương Thỏa thuận

Đón tiếp khách đến thăm quan sa bàn dự án bất động sản của Công ty

Sắp xếp phòng họp, lịch họp

Thực hiện bao quát công việc văn phòng: gọn gàng, ngăn nắp, giám sát thực hiện theo đúng nội quy, quy định của Công ty

Các công việc hành chính, văn thư: tiếp nhận, xử lý các công văn, thư từ của bộ phận, lưu trữ hồ sơ của bộ phận.

Thực hiện đặt văn phòng phẩm.

Hỗ trợ Bộ phận kinh doanh các công tác: tiếp đón khách, hướng dẫn khách hàng các thủ tục liên quan đến việc mua bán bất động sản

Các công việc khác theo sự chỉ đạo của Ban lãnh đạo

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

Ngoại hình ưa nhìn, nhanh nhẹn

Có kinh nghiệm tại vị trí tương đương là 1 lợi thế (không bắt buộc)

Sử dụng thành thạo kỹ năng tin học văn phòng.

Kỹ năng giao tiếp tốt.

Tại CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 7 triệu

Ăn trưa miễn phí tại căng tin của Tập đoàn

Thưởng tháng lương 13, thưởng theo kết quả làm việc, thưởng các ngày Lễ trong năm.

Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN

Đầy đủ các chế độ Công đoàn: hiếu hỉ, ốm đau, thai sản,...

Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm và tham gia các sự kiện của Tập đoàn

Được chiết khấu cao khi mua các sản phẩm của Tập đoàn

Được tài trợ chi phí (vé máy bay, lưu trú, ăn uống, đi lại) khi đi công tác (nếu có)

Chính sách thưởng dành cho con CBNV khi đạt thành tích học tập tốt

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại và nhiều cơ hội thăng tiến

Thời gian làm việc: 8h-17h từ thứ 2 – thứ 7. Trong tháng được nghỉ 2 ngày Chủ nhật và đi làm 2 ngày Chủ nhật (nghỉ bù vào 1 ngày khác trong tuần)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin