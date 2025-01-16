Tuyển Nhân viên Lễ tân công ty cổ phẩn 216 làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 83 Hào Nam, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm, chăm chỉ chịu khó và hợp tác.

- Luôn tuân thủ nguyên tắc, quy định, nội quy lao động.

- Phương châm làm việc và cống hiến lâu dài.

Tại công ty cổ phẩn 216 Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương hấp dẫn

- Lương tháng 13, du lịch, team building,....

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và hiện đại.

- Hỗ trợ ăn ca/đồng phục.

- Được tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN khi ký Hợp đồng lao động chính thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty cổ phẩn 216

