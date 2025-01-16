Tuyển Nhân viên Lễ tân công ty cổ phẩn 216 làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Lễ tân Tại công ty cổ phẩn 216
Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 83 Hào Nam, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm, chăm chỉ chịu khó và hợp tác.
- Luôn tuân thủ nguyên tắc, quy định, nội quy lao động.
- Phương châm làm việc và cống hiến lâu dài.
Tại công ty cổ phẩn 216 Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương hấp dẫn
- Lương tháng 13, du lịch, team building,....
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và hiện đại.
- Hỗ trợ ăn ca/đồng phục.
- Được tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN khi ký Hợp đồng lao động chính thức.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty cổ phẩn 216
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
