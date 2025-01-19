Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH HOÁ CHẤT HÙNG XƯƠNG làm việc tại Long An thu nhập 8 - 8 Triệu

Mức lương 8 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Long An: KCN Hải Sơn, Ấp Bình Tiền 2, Xã Đức Hòa Hạ, Đức Hoà, Huyện Đức Hòa

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 8 - 8 Triệu

- Chào và pha trà nước để tiếp khách, tiếp nhận ứng viên phỏng vấn tại quầy lễ tân.

- Giao nhận bưu phẩm gửi đi và đến. Giao nhận hàng hóa vật tư chứng từ với VPKD và bên ngoài.

- Chấm công nhân viên tại nhà máy HX-QX.

- Kiểm tra đánh giá Bộ Phận Bảo vệ và Tạp vụ tại nhà máy.

- Trực điện thoại tổng đài, camera, wifi... tại nhà máy.

- Quản lý văn phòng phẩm và vật tư kho HCNS tại nhà máy.

- Các công việc khác được chỉ đạo từ cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm sẽ được đào tạo bài bản

- Thành thạo tin học văn phòng

- Kỹ năng soạn thảo văn bản, lập báo cáo tốt

- Trung thực, cẩn thận, chủ động, trách nhiệm và chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY TNHH HOÁ CHẤT HÙNG XƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 8.000.000

- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN)

- Chế độ thưởng các ngày lễ tết, sinh nhật, phép năm, du lịch, teambuilding

- Thưởng lương tháng 13 và định kì tăng lương theo hằng năm

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện, công bằng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HOÁ CHẤT HÙNG XƯƠNG

