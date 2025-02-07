Tuyển Nhân viên Lễ tân Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company làm việc tại Hưng Yên thu nhập 9 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Lễ tân Tại Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hưng Yên: Đường B1, Khu B, KCN Phố nối A, Lạc Hồng, Văn Lâm, Hưng Yên, Văn Lâm, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Tiếp đón khách vào nhà máy, chuẩn bị phòng họp
Giao nhận văn thư
Theo dõi Xử lý cấp phát văn phòng phẩm, bảo hộ lao động, đồ y tế
Điều động kiểm soát xe đưa đón, taxi, vé máy bay, khách sạn...
Điều động kiểm soát vệ sinh, bếp ăn
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đăng trở lên
Tại Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng lễ tết, tháng 13, thưởng XLLD
Tham gia BHXH, BH 24/24
Chế độ ốm đau, thai sản, hiếu hỉ, sinh nhật, phụ nữ...
Du lịch hè
Tăng lương hàng năm
Khám sức khỏe định kỳ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
