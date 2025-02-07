Tuyển Nhân viên Lễ tân Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company làm việc tại Hưng Yên thu nhập 9 - 12 Triệu

Tốt nghiệp Cao đăng trở lên Tiếng anh giao tiếp tốt Chấp nhận đào tạo Chăm chỉ, nhiệt tình, chịu được áp lực Ngoại hình ưu nhìn

Tiếp đón khách vào nhà máy, chuẩn bị phòng họp Giao nhận văn thư Theo dõi Xử lý cấp phát văn phòng phẩm, bảo hộ lao động, đồ y tế Điều động kiểm soát xe đưa đón, taxi, vé máy bay, khách sạn... Điều động kiểm soát vệ sinh, bếp ăn

