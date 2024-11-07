Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHONG PHÚ VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHONG PHÚ VIỆT
Mức lương
3 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 66 Ngõ Núi Trúc, Ba Đình
Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 3 - 10 Triệu
Livestream tư vấn và bán sản phẩm cho khách hàng
Chủ động phối hợp với team để xây dựng các nội dung livestream phù hợp
Báo cáo chỉ số và đơn hàng sau mỗi phiên livestream
Các công việc khác theo yêu cầu.
Với Mức Lương 3 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Am hiểu, yêu thích lĩnh vực mỹ phẩm làm đẹp
Hoạt ngôn, giọng nói dễ nghe, không bị ngọng
Livestream theo kịch bản có sắn của công ty
Khung giờ livestream: 11-13h, 19-21h, 21-23h, 23-1h
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHONG PHÚ VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: từ 3.000.000 - 5.000.000 (bao gồm: Lương giờ+ Hoa hồng)
Mua sản phẩm công ty được chiết khấu
Trau dồi kỹ năng làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có không gian thỏa sức sáng tạo, tăng khả năng nắm bắt thị trường và các trend Marketing mới nhất
Có cơ hội trở thành gương mặt đại diện cho các nhãn hàng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHONG PHÚ VIỆT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
