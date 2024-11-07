Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHONG PHÚ VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 10 Triệu

Mức lương 3 - 10 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 66 Ngõ Núi Trúc, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 3 - 10 Triệu

Livestream tư vấn và bán sản phẩm cho khách hàng

Chủ động phối hợp với team để xây dựng các nội dung livestream phù hợp

Báo cáo chỉ số và đơn hàng sau mỗi phiên livestream

Các công việc khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương 3 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Am hiểu, yêu thích lĩnh vực mỹ phẩm làm đẹp

Hoạt ngôn, giọng nói dễ nghe, không bị ngọng

Livestream theo kịch bản có sắn của công ty

Khung giờ livestream: 11-13h, 19-21h, 21-23h, 23-1h

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHONG PHÚ VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: từ 3.000.000 - 5.000.000 (bao gồm: Lương giờ+ Hoa hồng)

Mua sản phẩm công ty được chiết khấu

Trau dồi kỹ năng làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có không gian thỏa sức sáng tạo, tăng khả năng nắm bắt thị trường và các trend Marketing mới nhất

Có cơ hội trở thành gương mặt đại diện cho các nhãn hàng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHONG PHÚ VIỆT

